Održan protest ispred Pete beogradske gimnazije

Večeras je ispred Pete beogradske gimnazije održan protest na koji su pozvali učenici nakon što sedmoro profesora te škole nije dobilo produženje ugovora.

Ispred te obrazovne ustanove okupilo se više stotina građana u 18 časova, a među njima su bili i ratni veterani.

Bivša učenica Isidora Jovanović kritikovala je direktorku Danku Nešović koja je imenovana na tu poziciju 20. januara nakon ostavke prethodne direktorke.

Ona je kazala okupljenima da Nešović „nije kompetentna“ da bude na toj funkciji i da je donela odluke koje su negativno uticale na ugled škole.

„Poslata je da zaustavi i sve nas kaznu, zaplaši, većinu otpusti i promeni školu do neprepoznatljivosti (…) Nije dozvolila izbor đaka generacije maturanata, zabranila je sve pozitivno što je obeležilo prethodne mesece u školi. Ovih dana dele se otkazi našim časnim profesorima. Pitamo se šta je sledeće? Okupili smo se danas u inat v. d. direktorki i ministru“, kazala je Jovanović.

Na skupu je pročitano i pismo reditelja Gorana Markovića, bivšeg učenika Pete beogradske gimnazije, koji je ocenio da su nastavnici te škole nepravedno otpušteni.

Učenici su u pozivu na protest napisali da je to njihov način da se bore za očuvanje integriteta te ustanove.

„Ne damo Petu. Ne damo tradiciju dugu 120 godina. Ne damo Desanku Maksimović, Nadeždu Petrović, Gorana Markovića. Ne damo našu decu. Ne damo naše profesore“, piše u objavi na Instagram nalogu Blokada Pete beogradske gimnazije.

(Beta)

