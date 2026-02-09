Održan protest podrške zaposlenima u pravosuđu ispred Ustavnog suda

Ispred Ustavnog suda u Beogradu održan je večeras studentski protest "Smene umesto čestitki" u znak podrške zaposlenima u pravosuđu.

Okupljeni su blokirali saobraćaj u Bulevaru kralja Aleksandra u smeru ka Domu Narodne skupštine, javila je reporterka Bete.

Studentkinja koja se obratila građanima rekla je da vlast pokušava da svede Ustav na „formu bez sadržaja“ te dodala da je neophodno preispitati nedavno usvojene izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

„Uglješa Mrdić, predlagač zakona, rekao je u javnom nastupu da su ovi zakoni doneti kako bi se sprečilo da pojedini tužioci hapse ministre i da dođu do samog vrha vlasti. To nije lapsus, to je priznanje. Kada je cilj zakona da se ograniči krivično gonjenje nosioca vlasti, tada više ne govorimo o reformi, već o zakonodavnom štitu od odgovornosti“, kazala je studentkinja.

Ona je ocenila da u Srbiji kriminal nije problem, već tužioci koji se usudi da ga istražuju.

Kritikovala je vrhovnu javnu tužiteljku Zagorku Dolovac što se ne oglasi javno u vezi sa napadima javnih funkcionera na pravosuđe.

Tužilački saradnik Rade Bajić iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal kazao je da „više neće biti predmeta koji čekaju svoje vreme“ te dodao da je tužilaštvo oslobođeno.

„Vreme za odbranu Ustava i pravnog poretka je uvek, odmah i sad (…) Uz borbu protiv organizovanog kriminala, tužilaštvo se sa svim svojim kapacitetima uhvatilo u koštac i sa uzurpatorima iz sve tri grane vlasti. Spremni smo da na odgovornost pozovemo sve funkcionere koji su se ogrešili o Ustav i zakone“, kazao je Bajić.

Po njegovim rečima, zakon će biti jednak za sve, pravda će biti osvojena, a vreme odgovornosti zaista dolazi.

Okupljeni na skupu su nosili zastave Srbije i Fakulteta sa kojih dolaze, na jednom transparentu je pisalo „Podrška samo za časne u profesiji“.

Studenti u blokadi su ranije najavili da je povod skupa navodni plan vlasti da smeni ljudi iz tužilaštva i policije koji su učestvovali u akciji zaplene pet tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca.

„Studenti pružaju podršku svima koji trpe posledice zato što su delovali odgovorno i u skladu sa zakonom“, piše u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Predstavnici vlasti često napadaju Javno tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) otkada je ta institucija otvorila postupke u slučajevima „Nadstrešnica“ i „Generalštab“.

Nedavno je u Skupštini Srbije usvojen set pravosudnih zakona, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao ih je 30. januara, uprkos upozorenjima Evropske unije da se revidiraju i usaglase sa evropskim standardima.

(Beta)

