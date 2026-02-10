Održan prvi sastanak na najvišem nivou predstavnika Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji

Danas je u Beogradu održan prvi sastanak na najvišem nivou predstavnika zajednice Srba u Hrvatskoj i zajednice Hrvata u Srbiji.

Delegacije Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV) i Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj (SNV) sastale su se u Fondaciji Anton Gustav Matoš, a tema razgovora bili su odnosi Srbije i Hrvatske, kao i buduće aktivnosti srpske i hrvatske manjine za poboljšanje odnosa dve države i naroda.

U obraćanju nakon sastanka, predsednica HNV i poslanica u Saboru Hrvatske Jasna Vojnić je izjavila da su se SNV i HNV sastali jer su svesni da odnosi između Srbije i Hrvatske, „kada je reč o ključnim pitanjima stoje u mestu“, i da se dve zemlje i nakon 30 godina od završetka ratova vraćaju „na iste probleme“.

Ona je navela da je svrha današnjih razgovora „pokušaj da se odnosi podignu na viši, novi i kvalitetniji nivo“ koji bi bio primeren današnjem vremenu, kako bi i Srbija i Hrvatska bile jače.

Vojnić je saopštila da je na sastanku dogovoreno da SNV i HNV pored institucionalne saradnje pokrenu i aktivnosti radi promene trenutne političke volje u dve države, društvene svesti i percepcije kod ljudi.

„Mržnja i nepoverenje ne smeju biti stalno stanje… Svaka izgubljena godina znači još jednu generaciju koja odrasta bez poverenja, u mržnji, a mi to ne smemo dopustiti“, rekla je Vojnić.

Predsednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Boris Milošević rekao je da srpska i hrvatska manjinska zajednica mogu da podignu nivo komunikacije i da se češće sastaju.

„Možemo da pomognemo kao zajednice jedna drugoj, da podignemo nivo komunikacije, da se češće sastajemo, da razmena iskustva bude bolja kako bi svojim primerom pokazali kako se može dobro sarađivati. Ja se nadam da ćemo vrlo uskoro imati posetu HNV i drugih institucija Hrvata u Srbiji Zagrebu, da ćemo ih ugostiti u srpskim institucijama u Hrvatskoj“, rekao je Milošević.

Predsednik Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba i poslanik u Saboru HRvatske Milorad Pupovac izjavio je da su zajednice Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji još 2006. godine postale „neka vrsta zlatnog mosta“ između dve zemlje.

Dodao je da su dve manjinske zajednice pre tri godine obustavile zajedničke aktivnosti razočarane odnosima dve države.

„Moram priznati da smo brzo shvatili da za to postoji cena i za nas, za hrvatski narod koji živi u Srbiji i da postoji cena za srpski narod koji živi u Hrvatskoj, cena koja je podosta visoka, u pogledu teške atmosfere, toksične, ovde na jedan način, s druge strane na drugi način. Istovremeno, to je visoka cena i za Srbiju i za Hrvatsku, bez obzira da li se to želi priznati ili ne“, rekao je Pupovac.

On je naveo da su zbog toga SNV i HNV odlučili da se ponovo aktiviraju i „obnove ulogu tog zlatnog političkog mosta“.

Pupovac je dodao da to neće biti jednostavno, jer je stanje lošije, a perspektive da se ono promeni su slabije, ali da SNV i HNV „smatraju to svojom političkom obavezom“.

„Gospođa Vojnić je s pravom rekla ‘ne obnavljamo ništa što se obnoviti ne može’, ali ukloniti ili u nekom smislu osloboditi društva od sveg balasta ratnog raspada zajedničke zemlje i politika koje su dovele do toga, to nam jeste obaveza… Naša je ozbiljna politička dužnost da doprinesemo da se srpsko i hrvatsko društvo oslobađaju od toga, u tu svrhu je održan današnji razgovor“, rekao je Pupovac.

On je dodao da će tek predstoji da se vidi da li će vlasti u Beogradu i Zagrebu podržati napore dve manjine, i da će one „učiniti sve“ da dobiju njihovu podršku.

Pupovac je rekao da zajednica Srba u Hrvatskoj daje podršku hrvatskoj zajednici u Srbiji da izgradi i očuva svoje institucije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com