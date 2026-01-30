Održan prvi sastanak Operativnog tima Vlade za pristupanje Srbije Evropskoj uniji

U Vladi Srbije danas je održan prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kojem je predsedavao ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac ovog tima Danijel Apostolović.

Vlada je saopštila da je time zvanično počeo rad Operativnog tima, osnovanog s ciljem jačanja koordinacije, ubrzanja i unapređenja aktivnosti u procesu evropskih integracija Srbije.

Članovi tog tima danas su razmatrali prioritete i metodologiju rada i plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza u okviru pregovaračkog procesa sa EU.

Kao glavni ciljevi istaknuti su otvaranje Klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast), ispunjavanje prelaznih merila za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) – IBAR, koji su ključni za ubrzanje dinamike pristupnih pregovora.

Među ciljevima je i ispunjavanje merila za otvaranje Klastera 2 (Unutrašnje tržište) i Klastera 5 (Resursi, poljoprivreda, kohezija), pripreme za Klaster 6 (Spoljni odnosi) i ispunjavanje konkretnih preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji.

Članovi Tima predstavili su stanje u svojim oblastima i diskutovali o planovima i rokovima za sprovođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje dinamike pristupnih pregovora, kaže Vlada.

Zaključeno je da će Operativni tim redovno održavati sastanke i „aktivno doprinositi jačanju institucionalnih kapaciteta i znatnom ubrzanju procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Na sastanku su učestvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar za evropske integracije, glavni pregovarač, nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast Nemanja Starović, ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnik predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i njihovi zamenici.

Operativni tim uspostavljen je na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić je danas napisao na Instagramu da „Srbija ostaje posvećena dijalogu, stabilnosti uz jasnu želju da svojim radom i rezultatima pokaže da je pouzdan partner Evropskoj uniji. U tom cilju, Vlada Srbije je, na moj predlog, donela odluku o formiranju operativnog tima, čija će uloga biti da koordiniše ubrzano sprovođenje svih obaveza na evropskom putu naše zemlje, a prvi sastanak tog tima održan je danas“.

Ukazao je da se jedino kroz „saradnju, međusobno poštovanje i konkretne korake“ može napraviti sigurnija budućnost za građane.

Vučić je takođe danas imao sastanak sa ambasadorima zemalja članica EU, za koji je izjavio da je bio „otvoren i sadržajan“.

Vlada Srbije je na sednici u ponedeljak, 26. januara odlučila da formira Operativni tim za proces pristupanja Evropskoj uniji.

(Beta)

