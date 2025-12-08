Održan sastanak Zelenskog sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

U Londonu je završen sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog s britanskim premijerom Kirom Starmerom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o najnovijem predlogu mirovnog plana za Ukrajinu.

Taj plan je izrađen tokom razgovra zvaničnika SAD i Ukrajine prošle nedelje na Floridi, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Zelenski je napustio Dauning strit i krenuo za Brisel gde večeras treba da razgovara sa generalmnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Najavljeno je i da će sutra, u utorak, u Rimu razgovarati s premijerkom Italije Đorđom Meloni.

Evropski lideri nastoje da podrže Ukrajinu usred rastućeg nestrpljenja predsednika SAD Donalda Trampa, piše agencija AP.

Posle sastanka nisu bile predviđene izjave, a očekuje se saopštenje Dauning strita.

Uoči sastanka u Londonu koji je trajao dva i po sata Starmer, Markon i Merc su jače podržali Kijev.

Britanski premijer je istakao potrebu za „pravednim i trajnim prekidom vatre“ i rekao da je zalaganje za mir u „kritičnoj fazi“, a Merc da je „skeptičan“ o nekim detaljima dokumenta kojeg su objavile SAD i da su se zato sastali, kao i jer bi „naredni dani mogli da budu odlučujući za sve nas“.

Jelisejska palata je posle sastanka saopštila je da su „lideri nastavili zajednički rad na američkom planu da bi ga u bliskoj koordinaciji sa Ukrajinom dopunili evropskim doprinosom“.

Savetnici finalizuju taj rad uoči „razgovora Evropljana, Amerikanaca i Ukrajinaca koji bi trebalo da se više usklada narednih dana“, navodi se u saopštenju.

„Istovremeno će biti obavljen dubinski rad da se Ukrajina obezbedi robustnim bezbednosnim garancijama i da se planiraju mere za rekonstrukciju Ukrajine“, kaže Jeiseljska palata.

Evropski lideri rade na tome da se osigura da primirje bude podržano čvrstim garancijama Evrope i SAD za bezbednost Ukrajine da bi se Rusija odvratila od ponovnog napada, ali Tramp nije eksplicitno govorio o tome.

Zelenski je izjavio pre današnjeg sastanka da je Ukrajini potrebna podrška i Evrope i SAD.

U razgovoru sa novinarima Tramp je sinoć izgledao da je iznerviran Zelenskim i tvrdio da ukrajinski lider „još nije pročitao predlog“ mirovnog plana, prenosi AP.

„Za Rusiju je (plan) verujem dobar, ali nisam siguran da je dobar za Zelenskog.., on ga nije pročitao“, rekao je Tramp u Vašingtonu.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov je potom izjavio da Zelenski tek treba da dobije „sva relevantna dokumenta“. Ukrajinski zvaničnici su dali šture izjave o planu i u javnost je izašlo vrlo malo detalja o pregovorima.

(Beta)

