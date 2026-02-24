Održan skup na Trgu republike u Beogradu povodom godišnjice rata u Ukrajini

Skup na beogradskom Trgu republike u organizaciji Rusa i Ukrajinaca koji žive u Srbiji i koji se protive ratu, održan je večeras na četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini, na skupu su se pojavili i pripadnici organizacije Narodne patrole koji podržavaju Rusiju.

Okupljeni građani na skupu ispred Narodnog pozorišta na Trgu republike nosili su ukrajinske zastave, a nalazila su se i dva kordona policije u opremi za razbijanje demonstracija.

„Ne ratu u Ukrajini“ i „Rusija bez Putina“, glavne su poruke tog skupa na kom su Ukrajinci, Rusi, Belorusi i Srbi, okupljeni su skandirali „Ratu NE“, prenela je televizija N1.

Pripadnici Narodnih patrola bili su na suprotnoj strani policijskog kordona i skandirali proruske parole, njihov vođa bio je legitimisan od strane policije.

(Beta)

