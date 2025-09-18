U Beogradu je danas održana generalna proba vojne parade „Snaga jedinstva“ koja će se održati u subotu.

Generalnoj probi su prisustvovali ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović.

Gašič je izjavio da je „ponosan na svakog pripadnika Vojske Srbije“ i dodao da će građani videti „koliko je Vojska Srbije napredovala poslednjih godina“.

„Koliko je naša vojska poslednjih godina napredovala, građani će moći da vide u subotu, na prostoru kod Palate Srbija i Dunavskog keja, kako bi se uverili u snagu naše vojske koja odlučno stoji na braniku otadžbine. Naši vojnici su ponos Srbije“, rekao je Gašić.

(Beta)

