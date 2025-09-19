Održana godišnjica pobede Kine u Drugom svetskom ratu u Beogradu

Godišnjica pobede Kine u Drugom svetskom ratu obeležena je u MTS dvorani projekcijom filma “Nepobitni dokazi” (Dead to RIghts) i komemorativnom izložbom fotografija posvećenoj borbi kineskog naroda protiv Japana.

Film obrađuje masakr u Nanđingu 1937. godine tokom japanske invazije u kom je poginulo više od 300.000 ljudi, a koristi se autentičnim fotografijama kineskih ratnih fotografa.

Na otvaranju izložbe ratnih fotografija, direktor Instituta za Pojas i put Bojan Lalić izjavio je da “svi koji drže do toga da poznaju istoriju moraju da znaju” za japansku invaziju Kine.

“Mislim da bi ceo svet koji drži do toga da poznaje istoriju morao to da zna. Drugi svetski rat je u Kini trajao više od 12 godina i to ne smemo da zaboravimo. Očekujem da se širi auditorijum nakon filma upozna sa činjenicama i događajima – da stvari gledamo onakve kakve one zapravo jesu”, rekao je Lalić.

On je dodao da o doprinosu Srbije i Kine tokom Drugog svetskog rata, ali i u drugim sukobima, svedoče žrtve koje su podnela oba naroda.

“Doprinos Srbije i Kine u svim ratovima ne može da se zatrpa propagandom. O tome svedoče žrtve koje su podneli i kineski i srpski narod. Kad pogledamo istoriju Kine i Srbije, dosta tu ima preplitanja ”, rekao je Lalić.

On je procenio da kineska Inicijativa za globalno upravljanje nešto što danas nedostaje međunarodnoj zajednici, kao i da je tu potrebna redefinicija međunarodnih sistema delovanja, u skladu sa “multipolarnim svetom”.

“Inicijativa kao i prethodne tri inicijative, vezane za razvoj, civilizaciju i bezbednost pravi novi ambijent koji nenamteljivo kreira zajedništvo i neki pogled u budućnost”, zaključio je Lalić.

Reditelj i scenarista Gordan Matić rekao je da bi film trebalo da transponuje emocije kineskog naroda tokom rata.

On je dodao da su Kina i Srbija bile “na istoj strani” tokom Drugog svetskog rata, ali i da u Srbiji postoji veliki prostor za dalje upoznavanje kineske kinematografije.

Ambasador Kine LI MIng se pre projekcije filma obratio publici i rekao da je masakr u Nanđingu Bio “ogromnu traumu za kineski narod”, kao i da predstavlja razarajući napad na ljudsku civilizaciju.

“Istorija nikada neće zaboraviti da se pre 80 godina kineski narod udružio sa pravednim snagama svetskog antifašistickog saveza, uključujući i srpski narod, podnoseći ogromne nacionalne žrtve kako bi dao značajan doprinos spasavanju Ijudske civilizacije, očuvanju svetskog mira i poštovanju pravičnosti i pravde”, rekao je on.

Li se osvrnuo i na nedavnu posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini i rekao da je Kina spremna da sa Srbijom “nastavi duh antifašizma i odlučno brani plodove pobede u Drugom svetskom ratu, kao i posleratni međunarodni poredak”.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

