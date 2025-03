Održana skupštinska sednica u Zrenjaninu bez odbornika opozicije

Sednica Skupštine grada Zrenjanina, koja je počela danas u 10 časova, završena je bez odbornika opozicije, a svi ulazi u Gradsku kuću bili su blokirani i u njoj su bili privatno obezbeđenje i policija.

Odbornici opozicije ostali su ispred Gradske kuće gde je okupljen i veći broj ljudi.

Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Čedomir Janjić rekao je na početku sednice da pojedini građani nisu dozvolili odbornicima opozicije da uđu u Gradsku kuću i prisustvuju sednici.

„Nažalost, ovako je kako je, a mi imamo dovoljan broj odbornika da odlučujemo“, kazao je Janjić.

U nastavku, Janjić je pročitao dopune dnevnog reda koje je skupštini uputila opozicija za glasanje o nepoverenju zameniku gradonačelniku Saši Santovcu i članu Gradskog veća Slaviši Vlačiću, o razrešenju gradonačelnika Sime Salapure.

„S obzirom da predlozi za dopunu dnevnog reda nisu podneti u skladu sa zakonom, statutom grada Zrenjanina i poslovnikom Skupštine grada o istim se skupština neće izjašnjavati“, rekao je on.

Posle toga, prisutni odbornici usvojili su sve tačke dnevnog reda.

Odbornici opozicije ostali su ispred zgrade Gradske uprave, a pojedini odbornici opozicije nisu želeli da uđu na skupštinsku sednicu bez građana za koje su zahtev za prisustvo ranije podneli.

Šef odborničke grupe Promene u fokusu – PUF Miljan Čičić je u izjavi novinarima rekao da su podneli Skupštini zahtev da se za 10 građana omogući pristup sednici, ali da za to nisu dobili odgovor.

Predsednica Odborničke grupe Novi DSS – POKS Mirjana Grujić kazala je da su odbornici došli sa namerom da se obrate i zatraže razrešenje gradonačelnika Sime Salapure, nemajući, kako je rekla, iluziju da će se to danas i desiti.

Na kraju skupštinske sednice obratio se i gradonačelnik Simo Salapura koji je rekao da veći broj odbornika izabrao da ne prisustvuje sednici, već da, kako je rekao, svoje stavove izrazi ispred Skupštine grada.

„I ja sam dobio informaciju da pojedini građani nisu dozvolili odbornicima opozicije da uđu na zasedanje. Čekam informaciju od nadležnih organa. Evidentno je da je došlo do koškanja ispred zgrade i da je nekolicina građana sprečila ulazak odbornika u klupe. Da li je to tako bilo – utvrdićemo. Postoje snimci i službe koje su to pratile, a ako se to dogodilo to nije dobro“, kazao je on.

(Beta)

