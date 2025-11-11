Odziv birača na parlamentarnim izborima u Iraku premašio 55 odsto

Odziv birača na parlamentarnim izborima u Iraku premašio je 55 odsto, saopštila je večera je tamošnja Izborna komisija i dodala da je taj postotak zasnovan na većini biračkih mesta.

Izborna komisija je navela da je glasalo više od 12 miliona ljudi, od nešto više od 21 milion registrovanih birača.

Ta neočekivana izlaznost označava nagli porast u poređenju sa istorijski niskih 41 odsto 2021. godine, posebno zato što je šiitski lider Moktada el Sadr, čiji je pokret osvojio najviše mesta na prethodnim parlamentarnim izborima, ovog puta pozvao na bojkot glasanja.

Građani Iraka danas su glasali na parlamentarnim izborima, koje su obeležile stroge mere bezbednosti i bojkot jednog od glavnih političkih blokova u zemlji.

Izbori dolaze u trenutku kada SAD pojačavaju pritisak na vladu u Bagdadu kako bi obuzdala uticaj oružanih grupa koje su povezane se Iranom, od kojih su neke imale i svoje kandidate na izborima.

Aktuelni premijer Mohamed Šia el Sudani kandidovao se za drugi mandat.

Izbore su bojkotovali popularni šiitski pokret Sadristi, koji predvodi uticajni sveštenik Muktada el Sadr, a njegova koalicija je osvojila najviše mesta u parlamentu na izborima 2021. godine, da bi se povukla posle neuspešnih pregovora o formiranju vlade zbog sukoba sa rivalskim strankama.

(Beta)

