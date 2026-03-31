OEBS povodom lokalnih izbora u Srbiji: Nezabeležen nivo nasilja i zastrašivanja novinara

Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija Jan Bratu (Jan Braathu) je sinoć ocenio da je na lokalnim izborima u nedelju u Srbiji bio "nezabeležen nivo nasilja i zastrašivanja novinara" i pozvao vlasti Srbije da to osude "javno i nedvosmisleno".

Bratu je na platformi X napisao da su ti „izbori u deset opština Srbije bili u znaku mnogobrojnih dokumentovanih opstrukcija i fizičkih napada na novinare“ i pozvao organe Srbije za sprovođenje zakona i tužilaštvo da zaštite slobodu medija i bezbednost novinara i da procesuiraju počinioce napada i zastrašivanja.

„Bezbednost novinara je obaveza i odgovornost države“, ukazao je Bratu i podvukao da „razlike u političkim stavovima ne opravdavaju nasilje i zastrašivanje“.

Bratu je u saopštenju podsetio na obavezu Srbije da poštuje Odluku Ministarskog saveta OEBS-a br. 3/18, donetu 2108. godine u Milanu o bezbednosti novinara koja se smatra prekretnicom jer od država učesnica OEBS-a zahteva da sprečavaju, istražuju i gone zločine protiv novinara.

Ta odluka potvrđuje da novinari, medijski akteri i svi drugi koji doprinose javnom diskursu treba da budu zaštićeni od pretnji i nasilja i poziva države da istraže zločine protiv novinara i pozovu počinioce na odgovornost.

Bratu je do tada bio šef Misije OEBS-a u Srbiji od januara 2021. do decembra 2024. godine, kada je došao na sadašnju dužnost predstavnika OEBS-a za slobodu medija. Pre toga bio je šef Misije OEBS-a na Kosovu (oktobar 2016-decembar 2020).

Prethodno je bio ambasador Norveške na Kosovu i u Albaniji, a i ambasador u Bosni i Hercegovini.

(Beta)

