OEBS: Pretnje nasiljem redakciji Radara i Petričiću moraju biti shvaćene ozbiljno

Pretnje nasiljem, upućene članovima redakcije nedeljnika Radar i karikaturisti Dušanu Petričiću, moraju da budu shvaćene ozbiljno, upozorio je danas predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za slobodu medija Jan Bratu i pozvao vlasti Srbije da pronađu i procesuiraju počinioce.

„Višestruke pretnje nasiljem redakciji Radara i karikaturisti Dušanu Petričiću, u kojima se aludira na ubistva u (francuskom satiričnom časopisu) Šarli Ebdo 2015. godine, uz pretnje koje su putem Fejsbuka upućene novinarima Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu, moraju biti ozbiljno shvaćene“, napisao je Bratu na Iksu.

Bratu je dodao da „veruje da će vlasti Srbije brzo istražiti, identifikovati i procesuirati počinioca ili počinioce, u skladu sa srpskim zakonima i Odlukom Ministarskog saveta OEBS o bezbednosti novinara“ iz 2018. godine.

Na elektronsku adresu redakcije lista Radar i na stranicu portala tog nedeljnika stigle su brutalne pretnje upućene celoj redakciji, a posebno karikaturisti Dušanu Petričiću. Slične pretnje su putem Fejsbuka upućene i autorima podkasta „Dobar, loš, zao“ na televiziji Nova S – piscu Marku Vidojkoviću i novinaru Nenadu Kulačinu.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozvala je tužilaštvo i policiju da hitno reaguju i pronađu osobe koje prete i zastrašuju novinare, karikaturiste i pisce, i da u međuvremenu zaštite redakciju Radara i zaposlene u tom nedeljniku.

Pretnje je nadležnom tužilaštvu prijavio predsednik ANEM Veran Matić, koji je i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara.

„Ove zabrinjavajuće i uznemirujuće pretnje postale su nažalost uobičajene kada je reč o novinarkama i novinarima. Neefikasnost policije i tužilaštva i nekažnjivost nasilnika očigledno ohrabruju da se svakodnevno povećava ugrožavanje bezbednosti novinarki i novinara. Poražavajuća je činjenica za institucije izvršne vlasti i pravosuđa da od 45 predmeta onlajn pretnji otvorenih u 2025. godini, nije bilo ni jedne osuđujuće presude. Pitanje je trenutka kada će se dogoditi neko mnogo teže ugrožavanje života novinarki i novinara, što moramo sprečiti po svaku cenu“, izjavio je Matić.

(Beta)

