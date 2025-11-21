OEBS: Seksistički govor prisutan u Skupštini Srbije, određeni odbori sa manje od 20 odsto poslanica

Seksistički govor prisutan je u Skupštini Srbije i neophodno je da se reguliše kroz kodeks ponašanja, dok određeni odbori imaju ispod 20 odsto poslanica, drugi su popunjeni sa oba pola, navedeno je u izveštaju Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji za unapređenje rodne ravnopravnosti u Parlamentu.

„Postoji ogromna potreba da se sam tekst uredi bolje, da sadrži jasne odredbe kada govorimo o seksualnom uznemiravanju, neprikladnim šalama i komentarima koji su na rodnoj osnovi uvredljivi“, kazao je Savetnik za rodnu ravnopravnost OEBS-a Saša Gavrić na predstavljanju izveštaja danas u Skupštini Srbije.

Predložio je da se razmotri uvođenje pozicije savetnika za rodnu ravnopravnost što bliže rukovodstvu parlamenta, koji će koordinisati procesom rodne ravnopravnosti i manjinskim pitanjima, osoba sa invaliditetom i ostalim grupama.

„Neformalna podrška je oslabljena, Ženska parlamentarna mreža nije više aktivna i postoji potreba da se sagledaju mogućnosti da se ona ponovo oformi ili da se traže neki drugi oblici uključivanja“, izjavio je on.

Dodao je da je Srbija donela veliki broj ključnih propisa o unapređenju rodne ravnopravnosti, ali da on nije dosledno uređen i da ne postoje specifične odredbe o sistematskom uključivanju.

„Narodna skupština se ističe kroz formalni mehanizam, jako dugo postoji parlamentarni odbor koji je nadležan za pitanje ravnopravnosti polova i tom smislu, u kontinuitetu postoji stalno telo, nema prekida kao u nekim drugim skupštinama u regionu“, kazao je Gavrić.

Najavio je da će sledeće godine u Beogradu biti organizovana globalna konferencija žena u parlamentu.

„Ono što bi bilo takođe važno kada govorimo o zastupljenosti jeste da se pokrene medjustranački dijalog o zastupljenosti manjinskih grupa i drugim grupama, i diskusija o podsticanju stranaka da one same rade na urodnjavanju stranačke strukture“, rekao je Gavrić.

Kao dve ključne preporuke u izveštaju je navedeno formiranje međustranačke radne grupe za diskusiju o usvajanju preporuka iz tog izveštaja i usvajanje višegodišnjeg Akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u parlamentu.

(Beta)

