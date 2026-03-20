OFAC produžio licencu za rad NIS-u do 17. aprila

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026, objavilo je danas ministarstvo rudarstva i energetike Srbije.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović poručila je da je produžetak licence posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan, navodi se u saopštenju ministarstva.

„Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata“, navela je ministarka.

Istakla je da nije bilo nestašica na tržištu, uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.

„Sada je situacija dodatno komplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svetu, a posebno u Evropi se donosi niz mera da se održi stabilno snabdevanje naftom. I mi smo smanjili akcize za 20 odsto i doneli odluku da pustimo 40.000 tona evro dizela iz rezervi, ali sprovodićemo i druge mere, kako bi se snabdevanje održalo stabilnim“, navela je ministarka rudarstva i energetike.

(Beta)

