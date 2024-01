Ogromno interesovanje za podatke EPS, preuzimanje zbog toga veoma sporo

Preuzimanje 34 gigabajta podataka Elektroprivrede Srbije (EPS), koje su na internet postavili hakeri grupe Quilin, veoma je usporeno zbog velikog interesovanja za daunloud ove datoteke.

Više hiljada korisnika pokušava da preuzme te podatke među kojima se navodno nalaze mnogobrojni ugovori EPS o raznim nabavkama, ali i podaci o računima i dugovanju građana.

Prema nepotvrđenim podacima hakeri koji su blokirali onlajn servise EPS i ukrali im dokumentaciju, tražili su „otkup“ u vrednosti od oko 7 miliona evra, a kada ga nisu dobili počeli su da objavljuju dokumente javno, na internetu, u okviru bloga grupe Quilin, na mreži Onion.

Mada je drugi deo datoteke EPS trebalo da bude postavljen u ponedeljak 22. januara, u petak je saopšteno da će to biti odloženo za subotu 27. januar, verovatno baš zbog sporosti u daunloudu prvog dela.

Prema objašnjenju stručnjaka do usporavanja preuzimanja je došlo zbog očigledne „navale zainteresovanih“. Onion mreža i inače ne nudi velike brzine jer se do podataka stiže preko više od 5 „čvorova“, od koji svaki kriptuje i anonimizuje vezu, kako se ne bi moglo lako doći do „izvora“ postavljenih informacija.

