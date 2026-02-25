OHR traži skidanje naziva Srpska kuća s objekta u distriktu Brčko

Kancelarija visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini (BiH) saopštila je večeras da naziv "Srpska kuća", koji je dat objektu u distriktu Brčkom, koji je navodno kupio Ugostiteljski servis vlade Republike Srpske (RS), nije u skladu s multietničkom strukturom Brčko distrikta i Bosne i Hercegovine.

„U poslednje vreme svedočimo stalnom širenju neproverenih tvrdnji kako kupovina napuštenog objekta kockarnice u Brčko distriktu od Ugostiteljskog servisa RS tokom 2025. godine predstavlja pretnju punom i doslednom sprovođenju Konačne arbitražne odluke za Brčko ili potencijalno kršenje Ustava BiH ili Statuta i zakona Brčko distrikta“, navodi se u objavi OHR-a na društvenoj mreži Iks.

Ističe se da je supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok već nekoliko meseci u kontaktu s Vladom RS i rukovodstvom Brčko distrikta u vezi sa ovim pitanjem.

OHR navodi da će pravovremeno uklanjanje ovog natpisa obezbediti pozitivno okruženje za dijalog o drugim pitanjima u vezi s ovim objektom.

„Kao što je rečeno u korespondenciji između supervizora i generalnog sekretara Vlade RS iz septembra 2025. godine, koja je dostavljena čelnicima Brčko distrikta, nijedan entitet ne može provoditi izvršnu vlast u Brčko distriktu, osim u slučajevima kada je to izričito definisano Statutom distrikta“, naglašeno je u objavi.

Supervizor Krišok je, dodaje se, napomenuo da ima puno poverenje u sposobnost čelnika Brčko distrikta da reše ovo pitanje u interesu svih zainteresovanih strana i u skladu sa statutom distrikta.

(Beta)

