Oko 30 odsto radnika u Srbiji zaradilo više od proseka

Prosečna plata u Srbiji u septembru prošle godine, prema objavljenim podacima, iznosila je 109.147 dinara, ali većina zaposlenih primila je manji iznos, piše Nova ekonomija.

Više od proseka zaradilo je nešto preko 30 odsto radnika. Preciznije, od 110.000 do 130.000 dinara zarađuje 10,9 odsto građana, a od 130.001 do 160.000 7,5 procenata. Od 160.001 do 220.000 zarađuje šest odsto, dok najveće plate, koje premašuju 220.000 dinara, prima 5,6 odsto zaposlenih.

Tek 20,3 odsto građana zarađuje između 85.000 i 110.000 dinara, 21,2 odsto građana zaradilo je između 65.001 i 85.000 dinara, a 22,7 odsto između 55.001 i 65.000. Najmanji iznos, do 55.000 dinara, zarađuje 5,8 odsto građana.

Najveće prosečne zarade zabeležene su u delatnosti informisanja i komunikacija – 237.105 dinara, pokazuju nedavno objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). I tu, međutim, plate mogu biti i veće, a najviše, u proseku 287.977 dinara zarađuju zaposleni sa sedmim i osmim stepenom obrazovanja, odnosno oni koji imaju završene master i doktorske studije.

Najmanje plate u ovom sektoru, očekivano, zarađuju zaposleni sa osnovnom školom, ali i oni dobijaju, možda neočekivano, čak 112.271 dinara.

Plate veće od prosečnih beleže se i u finansijskim delatnostima i osiguranju. U ovom sektoru, prosečna septembarska plata iznosila je 150.109 dinara, ali su plate varirale od 68.188 do 209.658, u zavisnosti od nivoa obrazovanja.

Potom, 148.397 dinara iznosila je prosečna septembarska plata u sektoru rudarstva. Posmatrano po nivou stečenog obrazovanja, plata je varirala od 100.312 do 215.297 dinara.

S druge strane, najniže prosečne zarade zabeležene su u uslugama smeštaja i ishrane – 68.365 dinara. U ovoj delatnosti, građani bez završene srednje škole zarađivali su, u proseku, 55.343, sa srednjom školom 65.081, a sa završenim fakultetom 108.182 dinara.

Najviše u ovoj delatnosti zarađivali su masteri i doktori nauka – 111.064 dinara u proseku, što je i dalje manje nego što zaradi radnik sa osam razreda osnovne škole zaposlen u firmi koja se bavi informisanjem i komunikacijama.

Manja od proseka je plata i u ostalim uslužnim delatnostima – 76.230 dinara. Tu, inače, spadaju popravke računara, obuće i odeće, hemijsko čišćenje, usluge frizera i kozmetičara, pogrebne usluge… U ovim delatnostima, plate variraju, u zavisnosti od nivoa obrazovanja, od 58.972 do 118.653 dinara.

Još jedna grana u kojoj su plate među najnižima jeste poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Prosečna plata u septembru, u ovim oblastima, pokazuju zvanični podaci, iznosila je 87.443 dinara. Najmanje su zarađivali, kao i u ostalim slučajevima, građani za završenom osnovnom školom – 61.012 dinara. S druge strane, građani sa najvišim stepenom obrazovanja, zarađivali su 142.570 dinara.

Kada se sagledaju sve delatnosti, u prosek od 109.147 dinara ulaze najniže, prosečne plate za građane sa osnovnim obrazovanjem – 67.345, ali i najviše – za građane sa završenim master i doktorskim studijama, od 157.914 dinara.

Takođe, u svim delatnostima, muškarci su u proseku plaćeniji od žena. Posmatrajući sve nivoe obrazovanja, prosečna plata muškaraca je 116.337, a žena 101.256 dinara.

(Beta)

