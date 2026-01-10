Oko 600.000 ljudi na jugu Rusije bez struje, vode i grejanja nakon ukrajinskog napada

On je na Telegramu napisao da se radi na obnavljanju snabdevanja električnom energijom, ali da je situacija „izuzetno teška“.
Snimci koje je Rojters zabeležio u Belgorodu prikazuju ugašena ulična svetla, dok su građani pokušavali da se snađu uz pomoć baterijskih lampi i svetala automobila.
Belgorodska oblast, koja graniči sa ukrajinskom Harkovskom regijom i imala je pre rata populaciju od oko 1,5 miliona, redovno je na meti napada iz Kijeva od kada je Rusija u februaru 2022. godine poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu.
Rusija je često bombardovala ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu, izazivajući svakodnevne prekide struje, a tokom ove zime gađani su i sistemi grejanja. U napadu tokom noći u četvrtak pola stambenih blokova u Kijevu ostalo je bez struje.
Temperatura u većem delu Rusije i Ukrajine u poslednjih nekoliko dana bila je znatno ispod nule.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com