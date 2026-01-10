Oko 600.000 ljudi na jugu Rusije bez struje, vode i grejanja nakon ukrajinskog napada

Oko 600.000 stanovnika u ruskoj Belgorodskoj oblasti, koja se graniči sa Ukrajinom, ostalo je bez struje, grejanja i vode nakon ukrajinskog raketnog napada, izjavio je guverner Vjačeslav Gladkov.

On je na Telegramu napisao da se radi na obnavljanju snabdevanja električnom energijom, ali da je situacija „izuzetno teška“.

Snimci koje je Rojters zabeležio u Belgorodu prikazuju ugašena ulična svetla, dok su građani pokušavali da se snađu uz pomoć baterijskih lampi i svetala automobila.

Belgorodska oblast, koja graniči sa ukrajinskom Harkovskom regijom i imala je pre rata populaciju od oko 1,5 miliona, redovno je na meti napada iz Kijeva od kada je Rusija u februaru 2022. godine poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu.

Rusija je često bombardovala ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu, izazivajući svakodnevne prekide struje, a tokom ove zime gađani su i sistemi grejanja. U napadu tokom noći u četvrtak pola stambenih blokova u Kijevu ostalo je bez struje.

Temperatura u većem delu Rusije i Ukrajine u poslednjih nekoliko dana bila je znatno ispod nule.

(Beta)

