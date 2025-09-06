Oko 75 odsto lokalnih samouprava još ne koristi ePisarnicu

Biljana Marić iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu kazala je danas da oko dve trećine lokalnih samouprava još ne nudi građanima mogućnost da preko ePisarnice podnesu razne zahteve.

Ona je u Vrnjačkoj Banji na medijskom brifingu o reformi javne uprave kazala da neke lokalne samouprave nemaju tehničke mogućnosti neophodne za upotrebu ePisarnice.

Po njenim rečima, neophodna je obučenost kadrova i određeni nivo digitalne pismenosti, kako bi zaposleni mogli da rukuju ePisarnicom i putem tog programa rešavaju predmete.

Marić je kazala novinarima da je u lokalnim samoupravama koje koriste taj sistem proces rešavanja predmeta postao brži i transparentniji.

Pohvalila je Šabac, Veliko Gradište i Pančevo što uspešno rešavaju veliki broj predmeta putem ePisarnice.

Kazala je da očekuje da će u narednim mesecima i druge lokalne samouprave slediti te dobre primere.

Elektronska usluga, ePisarnica dostupna je na portalu eUprava od jula prošle godine, a omogućava građanima i privrednim subjektima da obavljaju više od dve hiljade različitih poslova sa državom, bez potrebe da fizički idu na šalter.

Medijski brifing je organizovan u okviru projekta „EU za reformu javne uprave u okviru sektorskog ugovora“ koji sprovodi konzorcijum koji vodi GOPA Worldwide consultants.

(Beta)

