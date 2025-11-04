Olenik: Vučićeva izjava o traganju za snajperistima – pravi primer izazivanja panike

„A glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović ćuti. On bi samo da hapsi opoziciju zbog zvučnog topa. Obaveštenje Vučića o snajperistima na slobodi izaziva mir i harmoniju, ili svi znaju da je to lažno glumatanje žrtve?“, napisao je Olenik na društvenoj mreži Iks (X).

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je u Srbiji prethodnih dana i nedelja bilo različitih bezbednosno-obaveštajnih podataka „koji nisu naivni“, o kojima nisu obaveštavali javnost, tvrdeći da su u Beograd stigla „dvojica snajperista“, ali ne precizirajući ko bi mogao da bude meta.

„Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista za koje znamo da se nalaze u gradu i već tri dana ne možemo da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspeti. Ko su i kako mete – videćemo. Ali znamo da su stigli, znamo i odakle novac, verujem da će nadležne službe uspeti to da reše“, rekao je Vučić za televiziju Prva.

(Beta)

