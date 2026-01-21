Oluja, sneg i kiša u Grčkoj

Vlasti su preventivno zatvorile škole i savetovale državnim službenicima da rade od kuće.
Civilna zaštita je upozorila stanovnike Atine da ne izlaze napolje jer se očekuju poplave na ulicama.
Slične mere su u Patri, na severozapadu Peloponeza i u zapadnoj i centralnoj Grčkoj, u regionima Korint, Argos, Sparta i Tripoli na Peloponezu, delovima severne Grčke i na ostrvu Eviji.
Pomorski saobraćaj je poremećen i zabranjeno je isplovljavanje iz glavnih luka.
Poremećaja ima i u drumskom saobraćaju. Zbog snega je u delovima severne Grčke dopušteno kretanje samo vozila sa zimskom opremom.
Državna televizija ERT je izvestila da je zbog stanja u zemlji premijer Kirijakos Micotakis odložio odlazak na Svetski ekonomski forum u Davosu.
