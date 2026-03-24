Omladina Nove DSS poručila Vučiću: Isteklo ti je vreme, dolaze velike promene i sloboda

Omladina Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) poručila je danas, ispred zgrade Predsedništava, predsedniku države Aleksandru Vučiću "da mu je vreme isteklo".

„Braći i sestrama na Kosovu i Metohiji poručujemo – držite se , budite istrajni još malo, kratko vreme će ovo zlo biti na vlasti, posle toga kreću veliki promene i sloboda“, naveli su omladinci NDSS.

„Ono što teroristiti i zločinici iz NATO i OVK nisu uspeli da rade u agresiji na našu zemlju, Vučić je uspeo u miru. Praktično im je stavio državnost Kosovu pred vrata“, rekao je predsednik omladine Nove DSS Vuk Marinović, u obraćanju novinarima.

Omladinci Nove DSS su simbolično promovisali knjigu Aleksandra Vučića „Kako sam Kosovo odvajao od Srbije“ za koju kažu da je ispunjena izdajničkim sporazumima – od Breselskog do Ohridskog aneksa i koju su probali da uruče na pisarnici Predsedništa, ali su odbijeni pa će je poslati poštom.

Govoreći još o „razornom delovaju Vučića“, Marinović je istakao da pre njegovog dolaska na vlast „Albanac nije smeo da pređe most na Ibru a danas tamo otvaraju ilegalne, terorističke baze na Severu pokrajine i hapse Srbe kao zečeve“.

„Upravo rade ono što je Vučić obećao, ako ima uopšte neko da mu veruje, da to neće dozvoliti. Naš narod je tamo lovina, nikad nismo bili tako poniženi“, istakao je Marinović, navodeći da je Vučić „uradio više za Kosovo nego Kurti i Tači zajedno“.

(Beta)

