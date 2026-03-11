Omladina Novog DSS-a u subotu organizuje protestnu šetnju i blokadu administartivnog prelaza Jarinje

Omladina Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) najavila je da će u subotu, 14. marta organizovati protestnu šetnju od Raške do administrativnog prelaza Jarinje, kao i da će taj prelaz blokirati na dva sata.

Protestna šetnja počinje u 12.44 iz Gradskog parka u Raški, dok se dolazak na administrativni prelaz očekuje u 15.15.

„Omladina Novog DSS želi da ukaže javnosti na još jedan Kurtijev (kosovski premijer, Aljbin) udar na Srbe pod plaštom primene Zakona o strancima, kao i na sramno odsustvo reakcije vlasti u Beogradu“, navodi se u saopštenju.

