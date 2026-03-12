Omladina Novog DSS-a zamolila patrijarha i vrh SPC za veće angažovanje po pitanju Kosova

Omladina Nove demokratske stranke Srbije (NDSS) zamolila je patrijarha i vrh Srpske pravoslavne crkve (SPC) za veće angažovanje po pitanju Kosova i Metohije, saopšteno je danas.

U pismu se navodi da vlast u Prištini novim zakonima pokušava da izvrši dodatni pritisak na srpski narod kao i da je gašenjem ili integracijom u njihov sistem obrazovnih i zdravstenih institucija ugrožen opstanak Srba na njihovoj zemlji.

„Pritisak na srpski narod koji vrši secesionistička vlast i, istovremeno, osećaj tog istog naroda da je napušten od aktuelne vlasti u Srbiji ovih dana dostižu vrhunac i predstavljaju pogubne posledice briselskog sporazuma, francusko-nemačkog plana i aneksa o njegovoj primeni, potpisanog u Ohridu“, naveli su u obraćanju vrhu crkve.

Oni su podsetili da je SPC u najtežim momentima u istoriji bila oslonac narodu i nosilac plamena državnosti, a često i hrabriji predvodnik od svetovne vlasti.

(Beta)

