Opozicija kritikovala izmene Zakona o platama državnih službenika

Poslanik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović kritikovao je izmene i dopune Zakona o platama državnih službenika i nameštenika rekavši da su zarade u tom sektoru „obesmišljene“ i da niko neće da radi u državnoj službi osim ljudi bliskih vlasti.

„Članovi Srpske napredne stranke (SNS) tu dobijaju poslove kao neku vrstu nagrade. Vaši direktori mogu da kradu pa njima plata nije bitna. Ovim mučenicima koje držite na privremenim ugovorima bih poručio da su plate u pekari duplo veće“, rekao je Parandilović.

Po njegovim rečima, cilj SNS je da obesmisli državnu upravu.

Poslanik Stranke slobode i pravde Peđa Mitrović upitao je zašto ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović ne prisustvuje sednici Skupštine Srbije, a predsednica parlamenta mu je rekla da je Paunović na službenom putu.

Kazao je da su izmene zakona loše napisane i da je cilj lakše zapošljavanje partijskih kadrova u državnu upravu.

„Mi danas pričamo o sistemskom zakonu. Gde je ministarka, gde je bilo ko iz ministarstva? Možda nije tu, jer treba da odgovori zašto su zaposleni u državnoj upravi u Ćacilendu“, pitao je Mitrović.

Poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić kazala je da Srbija ima veliki problem u državnoj službi zbog stranačkog zaposljavanja i sluzbenika u v.d. statusu, a da to nije obuhvaćeno izmenama zakona.

(Beta)

