Opozicija kritikuje MUP zbog saopštenja o studentkinji, vlast kaže da je to zbog 1. novembra

Poslanici dela opozicije danas su kritikovali Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) zbog saopštenja o studentkinji koja tvrdi da je pretučena u policiji, ukazujući na ranije slučajave policijske brutalnosti na protestima, dok je vlast to odbacila tumačeći njihove stavove u kontekstu studentskog protesta najavljenog za 1. novembar.

Poslanica Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević je kao skandalozno ocenila saopštenje Ministarstva unutrašanjih poslova (MUP) u vezi te studentkinje Poljoprivrednog fakuleta, te ukazala da se ona targetira time što joj je objavljeno ime i prezime.

Rekla je i da je očekivala od policije istragu, a ne da ministar policije saopšti da je informacija o povređivanju studentkinje od strane policiji lažna i da je namerno plasirana sa političkim ciljem.

„Skandalozno je da se targetira studentkinja, da se izgovara njeno puno ime i prezime, da se prikrivaju krivična dela time što manipulišete jednom bolnicom, pa drugom bolnicom… Pa se pitate zašto žene ne prijavljaju nasilje“, kazala je.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić kao i poslanici Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović i Marini Tepić i stranke „Srbija centar“ (SRCE) Stefan Janjić su ukazali da građani ne veruju policiji kao ni drugim državnim institucijama,

Ukazali su na ranije slučajeve policijske brutalnosti nad učesnicima protesta, ali i na niz drugih primera nepostupanja institucija poput nesreće u rudniku, naplatne rampe kod Doljevca…

Janjić (SRCE) je kazao da ga, na osnovu saopštenja MUP, cela stvar u vezi sa slučajem studentkinje podseća na Jedinicu za zaštitu objekata i ličnosti (JZO) kojom komanduje Marko Kričak.

Pokazao je i letošnje fotografije koje pokazuju kako Kričkov pomoćnik ubacuje studenta u automobil bez tablica, te dodao da opoziciju u vezi studentkinje Poljoprvirednog fakuleta instesuje ko ju je i kad pretukao.

„Znate na šta meni liči ovo? Čiji je ovo potpis? Pa ovo je potpis JZO.“, kazao je Janjić.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov odbacio je stavove opozicionih poslanika u vezi studentkinje, te ih u žargonu nazvao „ušlihtavanjem studentima koji ih neće“, aludirajući na stav akademaca da ne žele opoziciju na izbornoj listi.

To je, kako je kazao Jovanov, i priprema za 1. novembar (za kad su studenti najavili protest u Novom Sadu, povodom godišnjice od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi) i želja opozicije da „pumpa“ ali im „nešto ne ide“.

Tepić (SSP) je optužila vlast da ne govori istinu u vezi studentkinje Poljoprivrednog fakuleteta, te ukazala da su poslanici vlasti sinioć pričali da je to izmišljeno zbog dolaska predsednice Evropske komsije, a danas da je to zbog protesta 1. novembra.

Pozvala ih je da se dogovore „sami sa sobom“, prethodno ukazavši na ranije primer policijske brutalnosti nad studentima.

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović kritikovao je MUP što je objavilo ime i prezime studentkinje koja tvrdi da je u policiji pretučena, te ih je upitao kakvu to poruku šalju učesnicima protesta.

On je u Skupštini Srbije pročitao više policijskih saopštenja u kojima su osumnjičeni za razna krivičlna dela, uključujući i ubistva, označeni inicijalima, te zapitao da li se objavljivanjem punog imena te devojke šalje „mafijaška poruka da znaju ko je, gde živi…“.

Grbović je pročitao deo izjave ministra unutrašanjih poslova Ivice Dačića koji je rekao da je laž da je ta studentkinja bila u policiji, da je policija postupala prema njoj, ali i da će tražiti da sektor unutršanje kotnrola sve istraži.

Zapitao je kako će to Sektor unutrašanje kontrole da istraži slučaj kada je ministar već doneo presudu.

Kazao je da razume da je ministar na službenom putu i da nije ni danas mogao da bude u Skupštini, te je zapitao predsedavajuću Marinu Raguš zašto nisu pozvani direktor policije, ili neko od državnih sektretara da se obrate poslanicima.

Grbović je rekao da građani s pravom ne veruju MUP-u, te da, kako je naveo, kada izađu na protest ne znaju da li će ih tući policija ili kriminalci koji su obukli uniforme jer, kako je naveo, postoje pošteni policijaci koji neće da tuku decu.

Poslanik Socijalističke partije Srbije (SPS) Uglješa Marković rekao je da može da razume da opozcija tu temu pokušava da politički valorizuje, te je parafrizirao deo saopštenja MUP po kome ta studentkinja nije bila u Policijskoj upravi Beograda i da policija nije postupala prema njoj.

Marković je ocenio da je sve u vezi sa tom studentikinjom veoma ozbiljna tema, te je izrazio uverenje da će i u Skupštini Srbije biti utvrđeno sve s tim u vezi.

Kazao je da on ne može sebi da dozvoli da bude u isto vreme i sudija i tužilac.

Predsedavajuća parlamenta rekla je Grboviću da je poslanik u više saziva i da zna da po poslovniku, osim ministra, nije ni mogla da pozove nekog od državnih sekeretara.

(Beta)

