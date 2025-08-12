Opozicija o incidentima u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Srušen ustavni poredak, Dačić da podnese ostavku

Predstavnici opozicionih stranaka reagovali su večeras na incidente na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kada su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) gađale demonstrante pirotehničkim sredstvima i flašama, ocenjujući da je, time što policija nije reagovala, srušen ustavni poredak Srbije.

Poslanik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Dobrica Veselinović ocenio je na društvenoj mreži Iks (X) da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić mora da podnese odavku posle „večerašnjeg haosa i nasilja u Vrbasu i Bačkoj Palanci“.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je da ne postoji nikakva razlika između onih koji pirotehničkim sredstvima i flašama gađaju građane i policije koja ne reaguje na to.

„Ne postoji apsolutno nikakva razlika između mamlaza koji bakljama, flašama i vatrometom gađaju građane i policajaca koji aposlutno ništa ne rade. Od portira do direktora – svi napolje“, napisao je Grbović na Iksu.

Poslanik Demokratske stranke (DS) i njen bivši predsednik Zoran Lutovac ocenio je večeras, komentarišići incidente na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, da je nereagovanjem policije „srušen ustavni poredak, a suverenitet otet od građana“.

„Policija i žandarmerija štite huligane i kriminalce u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Srušen je ustavni poredak, suverenitet je otet od građana“, napisao je Lutovac na društvenoj mreži Iks (X).

Demokratska stranka je na Iksu, uz snimak incidenta u Bačkoj Palanci, navela da „policija ne reaguje na napade dovedenih batinaša“.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović ocenio je na Iksu da ko raketama puca na ljude i policiju koja ne interveniše, „na korak je da sutra puca mecima“.

„Aleksandre Vučiću, Vučeviću i ostale režimske siledžije, poslali ste kriminalce iz Sombora i vaše falange da gađaju građane Vrbasa ledenicama, jajima i pirotehnikom (…) Hoćete rat da napravite sa svojim narodom? Hoćete još krvi zarad ostanka na vlasti i pljačke? Bezumnici, odgovaraćete“, naveo je Stefanović.

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković ocenio je da „građanski rat na ulicama očigledno motiviše vlast“, dodajući da „oni žele obračun“.

„Moramo da budemo svesni da se na proteste ide spreman na novonastale okolnosti. Na goloruki narod su bacali baklje, puštali vatromet i bacali alat. Dešavanja u Vrbasu su zeleno svetlo SNS-a za građanski rat“, naveo je Stanković na Iksu.

Na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci večeras je došlo do incidenata, kada su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) na demonstrante bacale pirotehnička sredstva, flaše i jaja.

Kako je preneo portal N1, policija u Bačkoj Palanci nije reagovala, dok je u Vrbasu došlo do intervencije policije zato što je došlo do fizičkog kontakta skupova građana i naprednjaka, kada je probijena policijska blokada koja razdvaja skupove.

(Beta)

