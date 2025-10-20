Opozicija o rezoluciji EP: Evropa staje na stranu građana Srbije, liči na kraj Vučićevog režima

Predstavnici opozicionih stranaka u Srbiji ocenili su večeras, govoreći o tekstu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji o kojoj će evroposlanici raspravljati u utorak u Strazburu, da se stvari u Evropi menjaju i da je ona stala na stranu građana Srbije.

Koopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je, govoreći za televiziju N1 u Strazburu, da je sada jasno da su „institucije Evropske unije (EU) uz građane, a ne uz vlast u Srbiji“.

Prema njegovim rečima, optimizam budi to što će rezolucijom biti poslate jasne i konkretne poruke, a ne „uvijene u diplomatske razgovore i formulacije“.

„Sada je jasno da su i Evropski parlament i velike grupacije stale na stranu građana Srbije i to zaista, barem kada govorimo o rezoluciji, dobro izgleda“, ocenio je Lazović.

Tom rezolucijom, kako je dodao, menja se odnos Evropske unije prema vlasti u Srbiji, jer je prema njoj usmeren deo kritike i osude.

Potpredsednica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević rekla je za N1 da se EP u tekstu rezolucije osvrnuo na kompletnu situaciju u Srbiji, što smatra jakom političkom porukom, dodajući da režim u Srbiji „jasno može da vidi da se stvari u Evropi menjaju“.

„Promenu smo počeli da osećamo u maju mesecu kada je (evropska komesarka za proširenje) Marta Kos došla u Beograd. Od tada se stvari menjaju i od ‘dragog Aleksandra’ sada stižu poruke u kojima se od vlasti očekuje da se drugačije ponaša“, rekla je Jakovljević.

Jakovljević je ocenila da su na to uticali ponašanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i „apsolutno nesnalaženje“ u situaciji kada se desila „tragedija i ubistvo 16 ljudi u Novom Sadu“, kao i studenti koji su pokrenuli građane, ali i opozicija.

„On je tada izgubio kompas i išao je iz greške u grešku“, kazala je Jakovljević, a preneo NPS u saopštenju.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović naveo je za N1 da u tekstu rezolucije nema razlike u kritičkim tonovima i konkretnim predlozima „prema svemu što se dešava u Srbiji i prema režimu Aleksandra Vučića“.

Ocenio je da je to „ogroman pomak“ i da više nema nijedne poslaničke grupe u EP „koja stoji barem minimalno iza podrške Vučićevom režimu“.

„Deluje da cela stvar ide u pravcu jednog vrlo gorkog političkog kraja ovog režima“, kazao je Stefanović.

Prema njegovoj oceni, sada je jasno da Evropska unija menja stav prema vlastima u Srbiji i Aleksandru Vučiću i to na „negativan način“.

(Beta)

