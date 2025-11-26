Opozicija: Od sada ovako ulazimo u Skupštinu, jer ne postoji drugi način

Poslanici opozicije, koji su do glavnog ulaza u Dom Narodne skupštine došli tako što su uklanjali metalne veze na ogradi oko šatorskog naselja ispred te zgrade, najavili su da će od sada svi tako ulaziti u Skupštinu – „jer ne postoji nijedan drugi način“.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić rekao je novinarima u Skupštini da im je predsednica parlamenta Ana Brnabić juče dala obećanje da će ograde biti uklonjene i da će poslanici moći da uđu na glavni ulaz kako bi prisustvovali sednici.

„To se nije desilo, pa smo mi presekli žicu. Jeste, ja sam taj koji je poneo na posao (makaze za armaturu). Žao mi je što na posao moram da dolazim sa makazama za armaturu, i ako treba, dolaziću i narednih dana“, dodao je Janjić.

Dodao je da je ograda tokom noći bila dodatno ojačana, da je u šatorsko naselje ispred Skupštine dovedeno još ljudi, koji su ih vređali i dobacivali im dok su prolazili ka glavnom ulazu gde su uklonili šatore koji su se nalazili na stepenicama.

„Tražili smo Ani Brnabić juče da se šatori sklone, ona rekla da će dati sve od sebe. Očigledno joj loše ide, pa smo to uradili mi“, dodao je Janjić.

(Beta)

