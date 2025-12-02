Opozicija podnosi zahtev za zabranu istraživanja i rudarenja kod vodoizvorišta Studena u Nišu

Poslanici opozicije iz Niša najavili su danas da podnose zahtev Ministarstvu rudarstva i energetike za zabranu istraživenja i iskopavanja bakra i zlata u pojasu vodoizvorišta Studene, ističući da iza tog zahteva stoji cela parlamentarna opozicija.

Nadležni su pozvani i da obustave pritisak na niške urbaniste i povuku iz procedure Prostorni plan Niša, jer će, ukoliko se taj plan bude usvojio i ukoliko se istražne radnje u vezi sa rudarenjem budu sprovodile, podneti i kriviče prijeve.

„Niš je po ovom pitanju jedinstven, jer je vodoizvorište Studena strateški važno za grad koje se odatle snabdeva vodom, a Ministarstvo rudarstva i energetike je odlučilo da je baš to sjajana lokacaija za istražne radnje za iskopavanje zlata i bakra“, kazala je poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Ona je podsetila da je u novembru 2021. godine Ministarstvo rudarstva i energetike izdalo dozvolu za istražne radnje firmi Edelvajz, nakon čega je u decembru 2022. izdalo i uslove koji se nakon toga ucrtavaju u novi Prostorni plan Grada Niša.

„Ti uslovi su zapravo istražna polja, koja se nalaze na samom vodoizvorištu Studena, jer se koordinatne zone budućeg rudnika poklapaju sa koordinatama sanitarne zone. Sporno je to što je zanemereno negativno mišljenje Niškog vodovoda iz 2021. godine koje je dato na dozvolu na istražne radnje“, istakla je ona.

Milošević je navela da je vodovod tada upozorio da bi planirani radovi mogli da direktno ugroze vodoizvorišta Studena i Mokra, a prema Pravilniku o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja.

Prema njenim rečima, uslovi Ministarstva rudarstva i energetike izdati su 15. decembra 2022. godine kada je i bila na snazi dozvola izdata 2021. godine.

„Nakon toga ti ucrtani uslovi su u Prostornom planu koji se sada tek izrađuje, a dozvala za istražne radnje istekla je u decembru 2024. godine. To praktično znači da u trenutku izrade novog prostornog plana Grada Niša ti uslovi više ne važe“, kazala je Milošević i dodala da je pitanje šta se tačno ucrtava u taj prostorni plan.

Prema njenim rečima, uslovi javno-komunalnog preduzeća Naisus, koji bi trebalo da budu ključni, jer se oni brinu o vodi koje Nišlije piju, izdati su nakon uslova Ministarsva rudarstva i energetike, u decembru 2022. godine.

„Niški vodovod nije ni mogao da se izjasni o ucrtavanju novih istražnih polja, budući da u to vreme tih istražnih polja na vodoizvorištu nije ni bilo“, rekla je Milošević.

Ona je dodala, da sve i da ima zlata i bakra na tom lokalitetu, nikada neće moći da se iskopava jer se radi o vodoizvorištu, koje istražne radnje samo ugrožavaju.

Ona je pozvala članove SNS-a i druge članove vladajuće koalicije da stanu iza ovog zahteva.

„Ovo je natpolitičko pitanje, radi se o vodi i zdravlju svih Nišlija“, rekla je ona i pozvala građane Niša da se aktivno uključe u rešavanje ovog problema.

Navela je i da je termin javne rasprave o ovom problemu pomeren i da će umesto 12. decembra biti odžana 13. decembra u 11 časova u Oficirskom domu.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković kazao je da je doveden u pitanje opstanak Grada Niša, ne samo zdravlja ljudi nego i privrede i investicija ukoliko dođe do rudareja na vodoizvorištu Studena.

„Vodu iz Studene pije 70 odsto stanovništva Niša. Grad od 250.000 stanovnika ima prava da odlučuje o tome da li će se na njegovoj teritoriji rudariti ili neće“, kazao je Stanković.

Dodao je da opozicija ne prihvata odgovore niške lokalne samouprave da je o tome odlučilo resorno ministarstvo.

Prema njegovim rečima, prilikom izrade Prostornog plana Grada Niša utvrđene su nelogičnosti.

„Ovakav dokument rađen je bez legitimnog plan i okvira, uz manipulaciju podacima, bez stvarnog javnog uvoda“, rekao je Stanković.

Ocenio je i da je to zloupotreba javnih finansija, pored toga što donosi opasnost po životnu sredinu i zdravlje građana.

„Zato zahtevamo od nadležnih da odmah povuku Predlog prostornog plana Niša koji sadrži rudarski istražne zone pored vodoizvorišta Studena i da javno objasne na osnovu kog dokumenta donose ovakve odluke“, rekao je Đorđević.

Naveo je da se to sada pred građanima Niša predstavlja kao razvojni plan, a „u suštini je pokušaj da se kroz planske dokumente legalizuju ekonomski interesi rudarskih i građevinskih investirora pod okriljem javne uprave“.

Pozvao je građane, udruženja, stručnjake da ne ćute kako ne bi bili prevareni.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ana Eraković rekla je da će opozicija podneti zahtev za zabranu vršenja istražnih radnji u područu Studena, kako i zahtev za zabranu iskopavanja, jer je u pitanju sanitarna zaštite prvog, drugog i tećeg stepena i po Zakonu o vodama tu ne bi smelo ništa da se radi.

„Prostorni plan Grada Niša je izrađen bez sagalasnosti Ministarstva zdravlja i bez saglasnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ukoliko se ovaj plan bude usvojio i ukliko se istražne radnje budu sprovodile, podnećemo i kriviče prijeve“, kazala je ona i pozvali nadležne da povuku prostorni plan iz procedure.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com