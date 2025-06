Opozicija poručila da je propao proces za izbor članova Saveta REM

Poslanici opozicije ocenili su danas, na sednici Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, da je „propao proces“ za izbor članova Saveta REM (Regularno telo za elektronske medije), navodeći da predstavnici vlasti nastoje da nametnu pravila suprotna zakonu – pošto ih zanima samo to da imaju medijsku kontrolu.

„Ovaj proces je propao zbog pokušaja da se u delu predlagača uguraju oni koji to svakako nisu. Ostavljam vama da smislite način kako će se odbaciti kandidati i predlagači koji to ne mogu po slovu zakona. Ako to smislite a da bude po zakonu, rado bih podržao, ali ovo muljanje ne možemo da podržimo i ja neću učestovati dalje u ovoj sednici da ne bih dao na značaju i legitimitetu“, poručio je poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović vlastima.

On je naveo da će doći na svaku sleduću sednicu da razmotri predloge ako su po zakonu i vode tome da se dobije nezavisni REM, naglasivši da se ne može praviti kompromis oko toga da li će se poštovati zakon.

Poslanik Stranke slobode i pravde Branko Miljuš izjavio je da na sednicu Odbora treba da dođe predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Brnabić nas sve „vrti u krug, da vidimo kako dalje da izađemo iz ovog život blata“, kazao je Miljuš.

„Vlast ne želi profesionalni REM. Ozbiljan broj kandidata i predlagača ne može da bude deo procesa“, rekao je Miljuš, navodeći da je ponašanje vlasti protivno evropskim vrednostima na koje se poziva.

Poslanica iz grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije Ivana Rokvić je navela da je ova vlast „spremna da po bilo koju cenu opstane i gura Srbiju u sve veću cenzuru i medijski mrak“.

„Vi sve radite protiv medijskih sloboda, vama je nebitna medijska scena već apsolutna kontrola preko svojih medijskih robova“, rekla je Rokvić.

Poslanica SNS Nataša Jovanović je rekla da će Brnabić „svojim demokratskim kapacitetom naći rešenje“ pa će se i ovaj proces izbora REM privesti kraju, optužujući opoziciju da opstruiše proces.

„Imamo jasno definisan put, ostavite svoje floskule, izabraćemo REM koji će imati veliku podršku prilikom glasanja u Skupštini Srbije. Radićemo sve da nastavimo evropskim putem“, rekla je Jovanović.

Kao prava tačka sednice odbora najavljeno je razmatranje mišljenja nadležnih ministarstava o primeni zakona u postupku predlaganja kandidata za članove Saveta REM, a zatim je razmatranje predloga za odlaganje Javnog slušanja na temu „Razgovor sa kandidatima za članove Savet REM“.

(Beta)

