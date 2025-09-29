Opozicija RS: Bili smo u pravu – Dodik okrenuo priču i najavio da SNSD ide na izbore

Predsednica opozicionog Narodnog fronta (NF) u Republici Srpskoj, entitetu BIH, Jelena Trivić je konstatovala da lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik danas nije pretio da će sprečiti održavanje prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske (RS), već je potvrdio da će njegova stranka izaći na te izbore, mada je nedavno tvrdio drugačije.

„Danas na konferenciji za novinare od Dodika nije bilo pretnje da će se fizički sprečiti glasanje, nije bilo busanja, nije bilo teških reči kao pre samo dva meseca. Dodik je, kao i obično, sve podveo pod svoju pragmatčnost“, navela je Trivić u saopštenju.

Podsetila je da je NF od početka upozoravao da će se izbori održati, bez obzira na Dodikove pretnje.

„Potpuni amater u politici poverovao bi u Dodikove reči izrečene 1. avgusta kako se ni pod kojim uslovima izbori neće održati. Bili smo dovoljno hrabri da to jasno kažemo odmah, dok je Dodik tada govorio suprotno, a danas, u svom maniru, okrene priču za 180 stepeni, a da ne trepne. Jedini kontinuitet politike SNSD-a je laž“, ocenila je Trivić.

Po njenim rečima, izbori su najmanje štetno rešenje za Republiku Srpsku i srpski narod, jer mogu smanjiti političku i ustavnu krizu i omogućiti funkcionisanje institucija.

„Narodni front je odgovorna, racionalna, ozbiljna, nacionalno odgovorna i patriotski orijentisana alternativa ovoj vlasti i nemamo nameru da dezavuišemo, manipulišemo i lažemo narod“, naglasila je Trivić.

Dodala je da je neophodna vlast koja će raditi u interesu građana, a ne ličnih interesa.

„Dosta je politike bahatosti i lažnog patriotizma koji proizvodi sve deblju ličnu imovinu i sve deblje račune nosiocima vlasti, a sve tanje perspektive i šanse građanima“, zaključila je Trivić.

Crnadak: Današnjim odlukama SNSD priznao da je lagao i manipulisao narodom RS

Potpredsednik opozicione Partije demokratskog progresa (PDP) i poslanik Igor Crnadak izjavio je da je današnjim odlukama Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) priznao da je lagao i manipulisao narodom Republike Srpske (RS).

„Današnjom najavom da će se birati vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske i da će SNSD izaći na prevremene predsedničke izbore, vladajuća koalicija priznala je da je lagala i obmanjivala narod Republike Srpske“, napisao je Crnadak na Fejsbuku.

Dodao je da je tačno pre četrdeset dana, 19. avgusta, dan pošto je postala pravosnažna odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) o oduzimanju mandata Dodiku, pozvao predsednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića da entitetski parlament hitno izabere v.d. predsednika RS, jer je to bio jedini postupak koji je bio po Ustavu i zakonima.

„Posle toga sam napadnut sa svih strana, a danas vidimo da Milorad Dodik najavljuje upravo to, čime priznaje da je SNSD od prvog dana znao da Dodik više nije predsednik i da će ova stranka ići na izbore“, istakao je Crnadak.

Po njegovim rečima, ovo vreme vladajuća koalicija je iskoristila da dodatno deli narod Republike Srpske i da nastave svoju politiku tenzija i nesigurnosti.

„U takvim uslovima, kada je narod stalno bombardovan da je ‘RS u opasnosti’ i da je ‘napadnuta institucija predsednika Republike’, oni se najbolje snalaze, jer tada najlakše manipulišu narodom“, ocenio je Crnadak.

Dodao je da se danas „otkrilo da je ludilo, koje smo gledali zadnjih četrdeset dana bila samo priprema za kampanju SNSD-a“, naglasivši da ih zato „narod treba kazniti na izborima, za sve prevare, manipulacije i nepotrebne stresove koje im priređuju godinama“.

(Beta)

