Opozicija Srbije sa zvaničnikom Saveta Evrope o slanju misije na lokalne izbore i stanju u zemlji

Predstavnici opozicionih poslaničkih grupa u srpskom parlamentu rekli su danas generalnom sekretaru Saveta Evrope Alanu Berseu da bi bilo izuzetno važno da ta organizacija pošalje posmatračku misiju da prati predstojeće lokalne izbore u 10 opština, saopštila je Narodna skupština.

Berse je kazao da je pitanje izbora jedna od glavnih tema njegove posete Beogradu i dodao da je neophodno da Kongresu Saveta Evrope bude upućena zvanična pozivnica da pošalje posmatračku misiju na lokalne izbore u Srbiji, raspisane za 29. mart.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović rekao je na sastanku da se u Srbiji vrše pritisci na glasače, kupovinom glasova i ucenjivanjem građana zaposlenih u javnom sektoru, navodi se.

Takođe je ukazao na tešku situaciju u državi i jaku represiju koja se vrši nad građanima, kao i na loše stanje u medijima, policiji i pravosuđu, piše u saopštenju.

Stefanović je naveo i da je od izuzetne važnosti mišljenje Venecijanske komisije o nedavno usvojenim pravosudnim zakonima u Srbiji, koje to telo Saveta Evrope treba da objavi za nekoliko meseci.

Berse je kazao da je uloga Saveta Evrope da radi otvoreno i transparentno sa svim državama članicama te organizacije i da pruža podršku u reformama državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.

Na sastanku su učestvovali i narodni poslanici Miroslav Aleksić, Radomir Lazović, Slobodan Cvejić, Aleksandar Pavić, Željko Veselinović, Tatjana Pašić i Šaip Kamberi.

Oni su, kako se navodi, Bersea bliže upoznali sa situacijom u zemlji, „ukazujući da je proces evropskih integracija zaustavljen i da režimu ne odgovara uređeno društvo u kojem postoje institucije, vladavina prava i slobodni izbori“.

Predstavnici opozicije su naveli i da vlast odgovara represijom na veliki bunt i nezadovoljstvo građana i da poboljšanja nema ni u izbornim uslovima, piše u saopštenju.

(Beta)

