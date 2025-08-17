Opozicija traži ostavku načelnika čačanske policije jer je pesnicom udario demonstranta

Gradski odbori Demokratske stranke (DS) i Narodnog pokreta Srbije (NPS) u Čačku osudili su danas ponašanje načelnika čačanske policije Draška Darijevića koji je na protestu u tom gradu pesnicom udario u stomak demonstranta Vladimira Milivojevića, tokom privođenja.

DS je ocenila u saopštenju da Darijević treba da podnese ostavku, jer je svojim postupkom „prekršio pravila službe i niz zakona, a sve po uputstvima Srpske napredne stranke (SNS), a na štetu bezbednosti građana Čačka“.

„Darijeviću, podnesi ostavku i izvini se svojim sugrađanima, jer Čačane i Čačanke ne može ućutkati tvoja pesnica“, navodi se u saopštenju DS.

Ta stranka je pitala zašto je policija na protestu koji je održan pre dva dana u Čačku kordonima sprečila mirne građane da prođu glavnom ulicom i šta policija radi ispred prostorija SNS kada nije bilo aktivista te stranke i nije postojala opasnost od bilo kakvih sukoba sa građanima koji protestuju.

DS je ocenila da „jedino što se može zaključiti jeste da je policija čuvala fotografiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića od Čačana“.

„I to nije dovoljno, već na lice mesta dolazi i načelnik čačanske policije, koji svojim podređenim kolegama ‘pomaže’ u čuvanju fotografije, tako što građanskom aktivisti Milivojeviću, kojeg sa obe strane drže dva policajca i on ne pruža otpor, na veoma mučki, svirep i kukavički način zadaje udarac pesnicom u stomak“, navodi se saopštenju.

Gradski odbor NPS je zatražio krivičnu odgovornost načelnika čačanske policije, kao i njegovo otpuštanje iz službe zbog, kako navode, protivzakonitog postupanja.

„Ukoliko stremimo ka državi u kojoj postoji vladavini prava, što ćemo i postati vrlo brzo, za ovakve i slične istupe nema kompromisa“, navodi se u saopštenju NPS.

Postupak načelnika čačanske policije prema uhapšenom demonstrantu ranije je osudila i opoziciona Grupa grđana „Istina i čast – Ivan V. Ćalović“ koja je tražila njegovu ostavku.

Građanski aktivista Milivojević uhapšen je na protestu koji je u Čačku održan pre dva dana, a posls kraćeg zadržavnja u zgradi policije, odvezen je kolima Hitne pomoći na bolnički pregled.

(Beta)

