Opozicija traži Šapićevu ostavku zbog rušenja stare kuće u centru Beograda

Predstavnici Novog lica Srbije (NLS) i Pokreta slobodnih građana (PSG) zatražili su danas od gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da podnese ostavku zbog urušavanja stare kuće u ulici Džordža Vašingtona.

Predsednik beogradskog odbora stranke Novo lice Srbije (NLS) Božidar Pavlović tvrdi da je ta kuća godinama zapuštena i da su nadležne službe krive što su dozvolile da se u samom centru grada nalazi nebezbedan objekat.

„U 21. veku u centru jedne evropske metropole se ruše zgrade, Beograđani danas moraju da gledaju iznad sebe umesto ispred sebe kada hodaju da bi sačuvali živu glavu. To je nažalost slika našeg grada pod Srpskom naprednom strankom“, kazao je Pavlović, a preneo NLS.

Po njegovim rečima, nedavno su padali plafoni u školama „Veselin Masleša“ i Prvoj ekonomskoj školi, a krov dvorane „Pinki“ se takođe urušio.

„Odgovor na pitanje zašto se ovo dešava je jednostavan – institucije ne rade svoj posao, a vlast gleda Beograd samo kao centar za svoje koruptivne aktivnosti i ne zanimaju ih životi naših sugrađana“, izjavio je Pavlović.

Stefan Simić iz PSG tvrdi da gradska vlast ne brine o bezbednosti građana i da je zato neophodno raspisati izbore u Beogradu.

„Današnje rušenje zgrade direktna je odgovornost gradske vlasti koja se ni na koji način ne bavi bezbednošću objekata niti bilo čime što je u njenoj nadležnosti. Kad treba da se bave građanima, nema nigde nikoga, ali su zato svi na okupu bili juče da promovišu EXPO, i svuda gde se radi o njihovim koruptivnim poslovima“ naveo je Simić u pisanoj izjavi.

Kako su javili mediji, danas oko 13 časova u ulici Džordža Vašingtona srušio se deo napuštene kuće i građevinske skele koja je na nju bila naslonjena.

Nema povređenih, a oštećena su četiri automobila koja su bila parkirana u blizini.

(Beta)

