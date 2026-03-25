Opozicija traži smenjivanje direktorke Radio-Televizije Kragujevac

Nedavno osnovano političko telo - "Savet parlamentarne opozicije Kragujevca" traži hitno smenjivaje direktorke Radio-Televizije Kragujevac (RTK) Jelene Vuković zbog "neodgovornog i neprofesionalnog upravljanja" tom medijskom kućom koja se finansira iz gradskog budžeta, a izveštava "pristrasno i neobjektivno".

Savet kojeg čine Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Nova snaga Kragujevca, Demokratska stranka, Novi DSS, Monarhisti, Zajedno za Šumadiju i „Lepenica naš kraj“, ocenio je da je RTK „isključivo u funkciji interesa Srpske napredne stranke što se pokazuje čestim direktnim prenosima i reemitovanjima skupova SNS iz drugih gradova van i za vreme kampanje“.

„Ne vidimo kakav je interes Kragujevčana da gledaju prenos stranačkog skupa iz Beograda, Lazarevca i Novog Sada“, piše u saopštenju Savet parlamentarne opozicije Kragujevca.

S druge strane Kragujevčane RTK ne obaveštava komunalnim problemima, niti prenosi kritiku građana na račun vlasti.

(Beta)

