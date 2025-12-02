Opozicija tražila da se ne prihvati autentično tumačenje o Generalštabu, tvrde da je suprotno Ustavu

Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije zatražili su danas da ne bude prihvaćeno autentično tumačenje takozvanog „leks specijalisa“ o kompleksu Generalštaba u Beogradu, tvrdeći da je ono suprotno zakonima i Ustavu Srbije.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević rekla je na današnjoj sednici da autentično tumačenje, tako kako je formulisano, dodaje u specijalni zakon o Generalštabu – „on što u njemu ne postoji“, ističući da vlast na taj način ne može da rešava nedoumice, već mora da ide na izmene i dopune zakona.

„To što se vi niste setili na koje sve načine su centar Beograda i različita kulturna dobra zaštićeni, to što vi to niste znali kao poslanici vladajuće većine prilikom usvajanja zakona da bi štitili svoje pajtose od krivične odgovornosti, to vas ne opravdava ni na koji način da poništavate, urušavate i suspendujete Ustav Srbije, što vi ovim autentičnim tumačenjem radite“, kazala je Đorđević.

Navela je da je i sam „leks specijalis“ isto to, zbog čega je opozicija podnela zahtev za ocenu njegove ustavnosti, ali da je situacija sa autentičnim tumačenjem „skandalozna“.

„Ne možete vi da tumačite da se ulice između kojih je projekat u Zakonu – Kneza Miloša, Masarikove i Resavske, odjedanput tumačite da je projekat oivičen ulicama Vojvode Milenka, Svetozara Markovića, Kralja Milana, Dobrinjska, Balkanse, Hajduk Veljka i drugih“, dodala je ona.

Za odluku o utvrđivanju područja uz Ulicu kneza Miloša za prostorno-kulturno-istorijsku celinu, na koju se sada poziva vlast, prema njenim rečima, ista ta vlast nije ni znala na sednici kada se usvajao „leks specijalis“.

„Ne možete autentično tumačiti da ste vi nešto mislili o nečemu o čemu niste ništa znali i što niste spomenuli. Prestanite da kršite Ustav Srbije“, kazala je Đorđević.

Osvrnula se i na ministra kulture Nikolu Selakovića, koji je osumnjičen u slučaju skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba, navodeći da je tužilaštvo reagovalo kada je njemu prećeno na ulici.

„Ja bih isto tako volela da, kada se njemu preti na ulici i kada se osobe koje mu prete hitno privedu, da se isto tako (postupi) po mojoj krivičnoj prijavi protiv studenta Vladimira Balaća koji je meni pretio klanjem“, navela je Đorđević.

Poslanik pokreta Mi snaga naroda Branko Lukić naveo je da autentično tumačenje služi da bi se u praksi razjasnilo nešto što u praksi stvara nedoumice, navodeći da sa druge strane, kod „leks specijalisa“ o Generalštabu – nema nikakve prakse.

„Ne možete autentičnim tumačenjem da menjate zakon. Autentično tumačenje nema snagu zakona. Ono samo treba da objasni šta se mislilo. Ne može da objasni da se mislilo na nešto što je pet ili šest puta veće“, ocenio je Lukić.

Naveo je da se veliki broj objekata nalazi u delu za koji vlast tvrdi da se mislilo na njega u zakonu, ali dodao da smatra da u stvari „treba da se ukine zaštita spomenika kulture“ u tom delu, koji obuhvata brojne zaštićene objekte – od Generalštaba, preko Kasarne 7. puka, Oficirskog doma – SKC, Vlade Srbije, do Ministarstva spoljnih poslova i brojnih drugih.

„Jedan ogroman broj kulturnih objekata sada treba da se podvede pod ono što je takođe nezakonito, sa čega je takođe nezakonito skinuta zaštita kulturnog dobra. Predlažem da se ni u kom slučaju ovo ne prihvati, jer je apsolutno protivno zakonima i Ustavu. Ne možete nižim pravnim aktom da menjate viši pravni akt“, rekao je Lukić, dodajući da kada bi postojao Ustavni sud koji radi – to sigurno ne bi prošlo.

Đorđević i Lukić bili su jedini poslanici koji su se javili za reč tokom rasprave o autentičnom tumačenju „leks specijalisa“, a poslanici vlasti nisu im odgovarali na zamerke, nakon čega je sednica završena, a sreda u 10 časova određena kao dan za glasanje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com