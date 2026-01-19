Opozicija tvrdi da je Odbor za pravosuđe usvojio amandman koji služi za obračun sa TOK

Poslanici vlasti usvojili su danas na sednici skupštinskog Odbora za pravosuđe amandman, koji, kako su upozorili poslanici opozicije, služi za obračin sa Tužilaštvom za organizovani kriminal (TOK) pred kojim se vode brojni predmeti opasni za vlast, kao što su „Nadstrešnica“ i „Generalštab“.

Poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović rekao je da se amandmanom, koji je predložila poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Olja Petrović, omogućava da se sklone tužioci upućeni u TOK kao pomoć i tako zaustave neke od istraga ili spreči njihovo pokretanje.

„Vi želite da preslišavate tužioce pa da ih vraćate u matična tužilaštva jer se nisu pokazali kako hoćete, nesu poslušni i da igraju kako svirate. Čak je 11 tužilaca upućeno u TOK kao ispomoć, čime vi želite da ovladate na ovaj način“, obratio se vlastima Radovanović.

Govoreći o setu pravosudnih zakona koje je predložio poslanik SNS i predsednik tog Odbora Uglješa Mrdić, Radovanović je naglasio da Visoki savet tužilaštva (VST) njima dobija pravo da raspoređuje tužioce umesto vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac tako da izbori za VST, koji se ponavljaju na nekim mestima, dobijaju dodatno na važnosti.

„Da se ogradim, Dolovac je upućivala koga je htela, pa joj ne bih duvao u jedra. Samo kažem da vi predloženim setom pravosudnih zakona i amandmanima, koje ste usvojili, želite da pod svoju šapu – šapu izvršne vlasti, kriminalne mafijaške hobotnice SNS stavite TOK“, naveo je Radovanović.

Ukazao je da su tamo i drugi važni predmeti, kao što je „Jovanjica“ i da se u skaj pripisci, pristigloj putem međunarodne pravne pomoći, pominju državni funkcioneri, među njima i Aleksandar Vučić, jer nije demantovao da je njegov nadimak Oskar koji se u prepisci nalazi.

„Vidimo da ste nacrtali šta vam je cilj – obračun sa TOK, od njega vidite najveću opasnost zbog do sada pokrenutih postupaka i onih koji će biti vrlo brzo pokrenuti. Svi znamo da je skoro polovina tužilaca koji tamo rade upućeno privremeno na rad zbog potrebe posla“, rekla je poslanica stranke Srbija centar Verica Milanović.

Upozorila je da se ovim amandmanom omogućava da se u roku od 30 dana, od stupanja na snagu seta pravosudnih zakona, privremeno upućeni tužioci u TOK pomere u neko drugo tužilaštvo, a na njihova mesta postave oni koji odgovaraju vlastima.

Ona je objasnila i da se najveći broj amandmana koje je podnela opozicija odnosi na „briše se“, jer, kako je rekla, ništa nije ni moglo biti predloženo na ovakav set izmena pravosudnih zakona, neozbiljnih i opasnih.

Odbor će predložiti Skupštini Srbije, koja u sredu nastavlja sednicu na čijem je dnevnom redu set pravosudnih zakona, da usvoji taj amandman.

Odbor je odbio amandmane koje je predložila opozicija.

(Beta)

