Opozicija tvrdi da Plan regulacije od celog grada pravi Beograd na vodi

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) i predsednica beogradskog odbora Mila Popović ocenila je danas da je novi predloženi Plan generalne regulacije opasan dokument, kojim će, kako je navela, od celog Beograda biti napravljen "Beograd na vodi".

„Ideja im je da se Beograd rasparča i podeli kao plen. Hoće da unište ono što je ostalo od našeg grada kakav smo voleli, poznavali i koji nas je formirao, jer ono što pripada svima nama – preko noći se želi pretvoriti u privatni profit“, navela je Popović.

Kazala je da su pripremili primedbe na taj nacrt i zatražili njegovo povlačenje iz procedure.

„Svaka predata primedba je trag otpora i pozivamo građane i sve zainteresovane da podnesu primedbe u što većem broju do 24. februara. Svaki glas je poruka da Beograd nije na prodaju“, rekla je ona.

(Beta)

