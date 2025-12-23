Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić ocenila je da kandidati saveta nacionalnih manjina za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Ištvan Bodžoni i Sreten Jovanović nisu nezavisni zato što je većina nacionalnih saveta „uzurpirana“ od strane Srpske napredne stranke (SNS).

Rokvić je kazala tokom javnog slušanja u Domu Narodne skupštine da Jovanović samo statira i igra sporednu ulogu u procesu izbora Saveta REM pošto je jasno da će Bodžoni biti izabran.

„Zbog Bodžonija je pao ceo REM, sigurno će on biti izabran. On ne treba da bude član Saveta REM zbog sukoba interesa. Bodžoni će biti produžena ruka SNS u tom regulatornom telu. Prethodni kandidati saveta nacionalnih manjina su bili nezavisni i zato nisu izabrani“, kazala je poslanica.

Bodžoni je kazao da ga Rokvić „diskvalifikuje“ i da to nije u redu pošto on ima više iskustva od nje, a Jovanović je kazao da ga nije predložio SNS nego Romski nacionalni savet i da on nema veze sa politikom.

Po rečima Bodžonija, REM ne može da „čini čuda“ i promeni medijski sistem u Srbiji, bez obzira na to ko su članovi Saveta.

„Iluzija je očekivati da bilo kakav REM može učiniti čuda. Medijska scena ima mane i vrednosti, REM je samo deo sistema“, kazao je Bodžoni.

Kandidat Jovanović izjavio je da će se boriti protiv govora mržnje u medijima ako bude izabran za člana Saveta REM.

Kazao je da će se zalagati da mediji koji upotrebljavaju neprimerenu retoriku budu novčano kažnjeni.

Branko Miljuš iz Stranke slobode i pravde (SSP) pitao je Jovanovića koji mediji prednjače kada je reč o govoru mržnja i koje mere će preduzeti protiv njih.

Jovanović je kazao da svi mediji „imaju sličnu retoriku“ i da se on zalaže da svako ko krši zakon treba da snosi finansijske posledice.

Poslanik SNS Nebojša Bakarec kritikovao je opozicionu poslanicu Rokvić što je napustila salu pre kraja javnog slušanja i ocenio da je iznela neistinite tvrdnje.

„SNS ne upravlja nacionalnim savetima. Rokvić je po nacionalnoj osnovi vređala kandidate. Proces izbora članova REM je čist kao suza“, kazao je poslanik vlasti.

On je zatražio od predloženih kandidata saveta nacionalnih manjina da televizije registrovane u Luksemburgu nateraju da poštuju zakon.

„Neophodno je da televizije N1 i Nova S budu registrovane u Srbiji i da ovde plaćaju porez“, kazao je Bakarec.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su početkom novembra osam od devet članova za novi saziv Saveta REM, čiji će mandati trajati dve, četiri ili šest godina.

Poslanici nisu izabrali nijednog od dva kandidata koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, nakon što se tome usprotivio Savez vojvođanskih Mađara, koji je deo vladajuće koalicije, i koji tvrdi da predloženi kandidati ne odražavaju stvarnu volju tih saveta.

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje utvrdio je naknadno da novi kandidati saveta nacionalnih manjina Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni ispinjavaju uslove da budu članovi Saveta REM.

Četvoro izabranih članova Saveta REM u petak je zvanično podnelo ostavke na članstvo u tom telu zato što nije ponovljeno glasanje o kandidatu koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Nezavisni kandidati Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik najavili su sredinom novembra da će podneti ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

(Beta)

