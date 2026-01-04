Opozicija u Grčkoj: Vlast je kriva za prekid avio-saobraćaja

Vodeća opoziciona stranka Grčke, socialistički PASOK, ocenila je da je vlast kriva za današnji prekid avio-saobraćaja u čitavoj zemlji zbog problema s radio-vezama s avionima.

Uz ukazivanje da „nedostatak objašnjenja potkopava poverenje građana“, ta stranka je ocenila da je „hitna nadogradnja opreme je prioritet o kojem se ne može pregovarati“ i da „Vlada Kirijakosa Micotakisa mora konačno preuzeti odgovornost“.

PASOK je reagovao, kako kaže, „tek pošto je već prošao značajan vremenski period od neviđenog jutrošnjeg kolapsa vazdušnog saobraćaja u Grkoj i međunarodnog skandala koji je time izazvan, a veoma je zabrinjavajuće što još nema zvaničnih informacija o uzrocima problema – ni iz Uprave za civilno vazduhoplovstvo niti, posebno, iz strane Ministarstva infrastrukture i saobraćaja“.

„Vraćanje kredibiliteta naše zemlje i sistema vazdušnog saobraćaja zahteva javno i odgovorno iznošenje razloga koji su doveli do gubitka radio-frekvencija i teškog kvara sistema, kao i preuzimanje odgovornosti na svim nivoima“, a „ćutanje i odsustvo institucionalnih objašnjenja dodatno potkopava poverenje građana, zaposlenih i međunarodnih tela“, piše u saopštenju.

PASOK ocenjuje da je današnji slučaj „još jednom na zaglušujuć način ukazao na kritično pitanje bezbednosti letenja i starosti korišćene opreme koja je i zastarela, ranjiva i neadekvatno održavana“ što je „višegodišnji problem na koji su kontrolori leta i svi radnici u sektoru vazduhoplovstva više puta jasno i intenzitetno ukazivali“.

„Vlada mora konačno preuzeti odgovornost za kontinuiranu degradaciju bezbednosnih sistema i prestati da predstavlja fiktivnu sliku ‘normalnosti’ „, piše opoziciona stranka uz ocenu da se „u sektoru transporta situacija dramatično pogoršala u poslednjih sedam godina (vladavine konzervativne Nove demokratije), a jedini uslov za njeno poboljšanje je, pre svega, iskreno priznavanje neuspeha“.

Zbog velikog problema sa radio-frekvencijama grčkog centra za kontrolu leta (FIR Atina), potpuno je poremećen rad aerodroma u toj zemlji, prenose grčki mediji od ranog prepodneva kada je nastao peroblem.

Tehnički problem utiče na sve letove u Gračkoj, a i letova ka njoj i iz nje.

Putnici satima čekaju u redovima na krcatim aerodromima, a neizvesno je da li će i kada će otputovati.

Uprava kontrole letova je objasnila da se opslužuje samo deo preleta preko Grčke da bi se održala bezbednost, a na svim grčkim aerodromima su uvedena ograničenja.

Zbog velikog problema s radio-vezama od 08:59 danas su onemogućeni dolasci i odlasci s najvećeg aerodroma – u Atini i regionalnih aerodroma, dok je Aerodrom Solun potpuno zatvoren.

Od 10:25 sva poletanja sa svih aerodroma u Grčkoj su bila obustavljena. Do podneva je bilo ukupno odloženo 75 letova, a četiri su otkazana.

Po obnavljanju dela rada Međunarodnog aerodroma u Atini, krenuli su neki od letova.

„FIR Atina“ (Athens Flight Information Region) – oblast kontrole leta u kojoj Grčka iz više centara pruža usluge vazdušnom saobraćaju, obuhvata prostor sve do Brindizija, Rima, Malte, Kaira i Nikozije, kao i do Albanije, Skoplja, Sofije, Istanbula i Izmira.

Predsednik sindikata kontrolora leta rekao je ranije za atinsku RTV SKAI da radio-frekvencije ne rade i da se ne može uspostaviti komunikacija sa avionima.

Uprava civilnog vazduhoplovstva Grčke (YPA) je u popodnevnom saopštenju iznela da je došlo do „masovne interferencije“ – ometanje na skoro svim radio-frekvencijama Atinskog FIR-a, i to „neviđenih razmera“, dok problem s letovima traje od danas u 08:59 sati.

Još nema podataka o tolme šta su utvrdili tehničari s posebnim instrumentima koji su tokom leta specijalno opremljenog aviona istraživali poreklo interferencije, a angažovana je i kontroloa letenja EU – EUROKONTROL.

Grčka vazduhoplovna uprava je objavila da su uz „masovne smetnje na skoro svim frekvencijama koje opslužuju Atinsku informacionu zonu (F.I.R.), istovremeno i operativne komunikacione telefonske linije bile u kvaru“.

Šum na frekvencijama je „u obliku kontinuiranog, haotičnog signala“, piše u saopštenju.

„To je slučaj bez presedana po masovnosti, geografskom obimu i trajanju“, kaže Uprava.

Imajući u vidu bezbednost leta, Centar za kontrolu leta u Atini je u tesnoj koordinaciji sa EUROKONTROLOM smanjio broj aviona koji se opslužuju u atinskom F.I.R.-u na 35 na sat, a broj je povećan na 45 aviona na sat od 16:00 po lokalnom vremenu.

(Beta)

