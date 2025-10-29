Opozicija u RS: Ukidanje sankcija Dodiku izdaja nacionalnih interesa, Dodik: Zahvalan sam Trampu

Predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske (RS) ocenili su da je ukidanje američkih sankcija najvišim zvaničnicima ovog bh. entiteta „izdaja“ srpskih nacionalnih interesa i „kapitulacija“ bivšeg predsednika RS i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pred strancima.

„Potpuno je jasno da je na sceni veleizdaja i žao mi je što sada u krivičnom zakoniku nije normirano krivično delo veleizdaja, koje se najstrože kažnjavalo“, izjavio je vršilac dužnosti predsednika Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović.

On je Dodika – „za koliko je prodao Republiku Srpsku?“.

„Evidentno je da je RS prodao, da je trgovao srpskim nacionalnim interesima, da je ponizio RS, uništio njene institucije, a onda je, kao na tacni, predao strancima“, kazao je Radulović za banjalučki portal Srpskainfo.

Prema njegovim rečima, „sada je svima jasno da je postignut takav dogovor da se zaštite Dodik i njegova porodica, Isto kao i milijarde koje je on (Dodik) izneo, a zna se u kojim državama se one nalaze“.

„Neka tačno kaže koji iznos novca košta njegova izdaja i predložiću da to skupimo, a da narod izađe na referendum koji je toliko obezvredio. Da se opredelimo da ga isplatimo, i njega i njegovu porodicu, i da konačno oslobodi Republiku Srpsku“, kazao je Radulović.

Na američkoj „crnoj listi“ ostala je SDS, kojoj su sankcije uvedene 2004. godine, kao i funkcioneri te stranke Milovan Bjelica i Dragomir Vasić.

Predsednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ocenio je da će “vreme pokazati šta je Dodik izdao i na šta se obavezao”.

Predsednica Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić saopštila je da je evidentno da talas skidanja sankcija dolazi odmah posle „kapitulacije i izdaje“ u Narodnoj skupštini RS od vladajuće većine, sa SNSD-om na čelu.

Ona smatra da su ključni razlozi za ukidanje sankcija zvaničnicima RS izbor Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednika RS, koju je nazvala najvećim NATO lobistom, kao i povlačenje svih zakona, među kojima je i onaj o nepokretnoj imovini, čime je, kako je istakla, imovina RS predata na odlučivanje Kancelariji visokog predstavnika (OHR).

„U zamenu za ukidanje sankcija, Dodik je od Republike dao mnogo – imovinu koja je bila naša crvena linija, a za koju će uskoro (visoki predstavnik u BiH Kristijan) Šmit nametnuti Zakon o državnoj imovini, te ubrzan put u NATO što je, takođe, jedan od njegovih ključnih ustupaka“, naglasila je Trivić.

Dodala je da je Republika Srpska danas, u pogledu ustavno-pravnog položaja, u mnogo goroj poziciji nego pre tri godine kada je počela politička kriza u BiH.

„Nemamo imovinu, moraćemo u NATO, a zašto – pa da bi se ukinule sankcije Dodiku i ljudima oko njega“, kazala je Trivić.

Optužila je Dodika da je spreman „ugasiti RS samo da bi on ostao u političkom životu“.

Dodik zahvalan Trampu zbog skidanja sa američke crne liste

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i bivši predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je da je zahvalan američkom predsedniku SAD Donaldu Trampu i njegovim saradnicima što su, kako je naveo, ispravili veliku nepravdu nanetu Republici Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim porodicama, kojima su bile uvedene sankcije.

„Nepravdu koju su stvorile (Barak) Obamina i (Džozef) Bajdenova administracija“, napisao je Dodik na Iksu.

On je ocenio da odluka o ukidanju sankcija „nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe“.

„Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio (visoki predstavnik u BiH) Kristijan Šmit – nered koji se sada mora počistiti“, rekao je dalje Dodik.

Prema njegovim rečima, „onima koji su ovih godina likovali i verovali u tuđe laži može oprostiti sve, osim godina koje smo izgubili zato što su verovali da će Republika Srpska pasti“.

“Danas je jasno – nikada neće pasti”, naglasio je Dodik.

Srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović, koja je takođe skinuta s američke „crne liste, navela je da su je po sletanju u Pariz, gde su se članovi kolektivnog šefa države sastali sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, dočekale „lepe vesti – da su skinute američke sankcije za trideset fizičkih i više pravnih lica iz Republike Srpske, uključujući i njene najviše zvaničnike“.

Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić izjavio je da je ukidanje američkih sankcija rezultat “novih političkih okolnosti”.

„Tako da je ovo na neki način dobra poruka za sve ostale koji su mislili da se blokiranjem funkcionera ili predstavnika institucija Republike Srske mogu postići neki politički ciljevi“, rekao je on za Radio RS.

Ocenivši da je RS „svakim danom sve jača“, on je naveo da je ukidanje američkih sankcija najvšim zvaničnicima RS „dokaz da postajemo faktor sa kojim se ozbiljno računa i razgovara“.

Ministarstvo finansija SAD-a izbrisalo je sa liste sankcionisanih osoba bivšeg predsednika RS Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Željku Cvijanović, predsednika Narodne skupštine RS Nenada Stevandića, kao i još 43 fizička i pravna lica koja su se ranije našla na američkog „crnoj listi“ pod optužbama da su radili na rušenju Dejtonskog sporazuma i da su bili umešani u „Dodikovu kriminalnu hobotnicu“, koja je izvlačila novac iz javnih preduzeća putem nameštenih tendera.

(Beta)

