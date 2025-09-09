Opozicija u Strazburu: Srbija na prekretnici političke krize, EU da podrži građane, a ne Vučića

Srbija se trenutno nalazi na prekretnici velike političke krize, u koju ju je uvukao predsednik države Aleksandar Vučić, a Evropska unija (EU) i njeni organi treba da jasno podrže njene građane i proglase Vučića za autokratskog vođu, ocenili su danas u Strazburu predstavnici pet srpskih opozicionih stranaka.

Predstavnici Stranke slobode i pravde (SSP), Zeleno-levog fronta (ZLF), Pokreta slobodnih građana (PSG), Srbija centra (SRCE) i Narodnog pokreta Srbije (NPS) govorili su o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji na panel diskusiji „Srbija: Demokratija na raskršću“, koju organizuju tri političke grupe u Evropskom parlamentu (EP) – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu, a na kojoj su učestvovali i evroposlanici Katlin van Brent (Socijalisti i demokrate), Vladimir Prebilič (Zeleni) i Helmut Brandšteter (Obnovimo Evropu).

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je da se u srpskom društvu širi „spirala nasilja“ protiv studenata i građana koje je, ako je neko podržao, to učinio EP“.

On je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da dovede zemlju „na rub ponora“, a da opozicija želi da Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ne upadne u taj ponor.

„Mislim da Evropska komisija (EK) konačno shvata konkretne probleme u Srbiji, a to je Vučićev režim, koji se poslednjih 13 godina ulaguje evropskim institucijama“, a, kako je dodao Stefanović, nema nameru da napreduje u procesu pristupanja Uniji.

Stefanović je dodao da opozicija i EU moraju da nastave da šire istinu i pravu nameru državnog vrha Srbije, „koji čini organizovani kriminal i koji maltretira čitavu zemlju“.

„Jedini izlaz iz ove situacije su prevremeni izbori na svim niovima osim predsedničkih, a na njih moramo da idemo jedinstveni. Želimo izbore, ali hajde da uradimo sve što možemo uz pritisak na režim (Aleksandra Vučića), da ih sprečimo da kradu glasove i prebijaju ljude. Molimo vas da razumete da EU mora da nam pomogne, a ne da podržava Vučića u onom što radi“, zaključio je on.

Kopredsednica ZLF Biljana Đorđević izjavila je da se Srbija u poslednjih 13 godina udaljila od polukonsolidovane demokratije i okrenula autoritarizmu, kao i da Vučić predstavlja EU kao „antisrpsku“.

Đorđević je evroparlamentarcima govorila o napadima na studente, konkretno studentkinju Nikolinu Sinđelić, kao i na, kako je rekla, „policijsku okupaciju Univerziteta u Novom Sadu“.

„Pošto EU treba da brani evropske vrednosti, ona treba i da podržava one koji se u Srbiji bore za te vrednosti. U ime onih u Srbiji koji i dalje žele da ona bude deo Unije, pozivam ih da se jasno stave na stranu građana Srbije, a ne korumpiranog autokrate“, rekla je ona.

Đorđević je dodala da njena stranka, zajedno sa PSG, zahteva jasnu osudu policijske brutalnosti i delovanja nelegalnih paravojnih grupa, kao i zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za visoke državne funkcionere koji su podržali nasilje nad demonstrantima.

Predsednik PSG Pavle Grbović rekao je da je politička kriza, koja u Srbiji traje od 2023. godine, „samo eskalirala“ od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i da je režim izgubio legitimitet korišćenjem zvučnog oružja na protestu u Beogradu 15. marta.

„Desetine ljudi je prebijano (na protestima u poslednjih 10 meseci), na stotine njih u pritvoru, a Vučić je abolirao napadače. Mi ne želimo takvu Srbiju“, rekao je Grbović.

On je dodao da su nezavisne institucije u državi „kidnapovne, a parlament je postao farsa, dok je pravosuđe partijski instrument“.

„Vladajuća stranka i država su spojeni u jedno“, rekao je Grbović i dodao da reči podrške evropskih institucija građanima Srbije više nisu dovoljne, već da one moraju da „prozovu zloupotrebu i nazadovanje demokratije, koje je u Srbiji zapanjujuće“.

„Evropa ne može da ćuti. Građani Srbije imaju pravo da očeuju reakciju od onih koji se bave evropskim vrednostima. Nemojte da kažnjavate srbiju i njene građane. Meta kritika i mera moraju biti oni koji su stvarno odgovorni za kolaps demokratije“, rekao je on i dodao da EU nije potpuna bez stabilnog Zapadnog Balkana.

„Građani Srbije ne traže od vas da porazite Vučića, niti da pordržite nekog političara, već osnovne evropske vrednosti i pravo građana da ih koriste“, zaključio je on.

Predsednik SRCE Zdravko Ponoš izjavio je da Srbija trenutno „pada u pravcu koji je suprotan Evropi“.

„Vučić je čas pomirljiv, a čas neprijateljski nastrojen. On više ne može da bude priznat kao demokratski evropski lider. On mora da se tretira isto kao Lukašenko (predsednik Belorusije Aleksandar)“, rekao je Ponoš.

On je dodao da korišćenje zvučnog oružja na protestu 15. marta može da se smatra za zločin protiv čovečnosti, kao i da nema razloga da se bilo kakav kredibilitet i dalje daje Vučićevom režimu.

„Smatramo da samo EU može da bude posrednik u mirnom rešavanju situacije u Srbiji. vreme je za ozbijan pritisak na režim“, kazao je on i dodao da evroparlamentarci, ali i građani zemalja članica, ne treba da „budu razočarani Vučićem, jer on nije Srbija“.

Ponoš je pozdravio inicijativu predsednika Evropske narodne partije (EPP) Manfreda Vebera da revidira položaj Srpske napredne stranke (SNS) u svom članstvu.

Ana Jakovljević iz NPS ponovila je stavove ostalih predstavnika opozicije da Vučićev režim više nema legitimitet da vodi Srbiji, kao i da njen narod želi da živi u demokratskom društvu 21. veka.

„Kulturna baština i vrednosti srpskog naroda pripadaju Evropi. Vlast gazi te vrednosti i promoviše kriminalno ponašanje, nasilje i bezgraničnu vlast. Narod Srbije je od toga umoran“, rekla je ona.

Jakovljević je dodala da, „ako neko danas odabere da ćuti (na situaciju u Srbiji), stabilnost i prosperitet čitavog regiona će biti ugroženi“.

„Ako neko zažmuri i tiho podržava autokratski režim u Srbiji, deliće odgovornost za svaku eskalaciju u budućnosti“, zaključila je ona.

Ranije danas održana je konferencija za novinare na kojoj su, takođe o situaciji u Srbiji, govorili kopredsednik grupe Zeleni/Evropski slobodni savez (Zeleni/EFA) u Evropskom parlamentu (EP) Bas Ajkhut (Eickhout), kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci (Tsetsi) i evroposlanik zelenih Razmus Nordkvist, zajedno sa Dobricom Veselinovićem.

(Beta)

