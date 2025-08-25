Opozicija u Užicu traži da Skupština grada raspravlja o smeni gradonačelnice

Opozicione odborničke grupe u Skupštini Užica podnele su zahtev za održavanje sednice lokalnog parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o razrešenju gradonačelnice Jelene Raković Radivojević.

Kako su u obrazloženju zahteva naveli iz užičkog odbora Zeleno-levog fronta (ZLF), gradonačelnica je svojim postupcima „više puta pokazala da ne poštuje zakone, građane ni demokratske procese“.

„Od ozbiljnih sumnji na korupciju tokom vanredne situacije, preko ignorisanja odgovornosti za ekološku katastrofu na deponiji ‘Duboko’ do brutalnih pokušaja gušenja opozicije i sprečavanja uvida u ključne odluke – sve to jasno pokazuje da ona ne zaslužuje poverenje građana“, saopštio je ZLF.

Dodali su da je zahtev za održavanje sednice podnelo svih 29 odbornika opozicije u Skupštini Užica.

(Beta)

