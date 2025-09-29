Opozicija u Zaječaru ponovo podnela žalbu sudu, traže da se ponište mandati

Predstavnici koalicije „Promena u koju verujemo“ podneli su danas žalbu Višem sudu u Zaječaru, zahtevajući da sud poništi Odluku o potvrđivanju mandata.

Žalbu su podneli preko Skupštine grada Zaječara, jer, kažu, procedura tako nalaže.

„Podneli smo žalbu na odluku Skupštine grada Zaječara o potvrđivanju mandata odbornicima, iz razloga što je ta odluka usledila bez postojanja izveštaja verifikacionog odbora. Ono što se desilo i prvi put kada smo se žalili Višem sudu, a kada je Viši sud usvojio naše žalbe i poništio onu prvu odluku o potvrđivanju mandata, desilo se identično“, naveo je u ime koalicije „Promena u koju verujemo“ Predrag Stanković, prenosi lokalni Radio Magnum.

Stanković je dodao da opet imaju potpis samo jednog člana verifikacionog odbora na takozvanom izveštaju verifikacionog odbora koji je podnet skupštini grada na odlučivanje, nakon čega je skupština grada i donela odluku o potvrđivanju mandata.

Opozicija smatra da takav dokument nije pravno valjan.

„Verifikacioni odbor jeste kolegijalni, a ne inokosni organ i da bi postojao izveštaj u onom zakonskom smislu reči, neophodno je da u radu verifikacionog odbora učestvuju svi članovi, a to su dakle tri člana, odnosno da makar odlukom većine taj verifikacioni odbor donese izveštaj. U konkretnom slučaju to je izostalo, a imamo i jedan novi moment koji nismo imali prilikom prvog podnošenja žalbe Višem sudu, u međuvremenu su svi zakonom predviđeni rokovi za konstituisanje Skupštine grada Zaječara protekli, tako da je i odluka o potvrđivanju mandata usledila nakon toga. To su dva osnovna razloga iz kojih mi pobijamo ovu odluku“, objasnio je Stanković.

U koaliciji „Promena u koju verujemo“ očekuju da će odluka suda biti pozitivna.

„Očekujemo da će odluka biti pozitivna i da će se primeniti jedini zakonski način izlaska iz ove situacije u Zaječaru, a to je uvođenje privremenog organa od strane vlade Srbije i raspisivanje novih lokalnih izbora od strane predsednice narodne skupštine“, dodao je Stanković.

Baveći se samom procedurom, Stanković je kazao da sud po Zakonu o lokalnim izborima ima rok od 30 dana da odluči po ovoj žalbi.

„Mi smo u zakonskom roku od sedam dana od donošenja odluke podneli žalbu Skupštini grada Zaječara. Skupština grada Zaječara ima obavezu da u roku od dva dana od prijema žalbe, našu žalbu zajedno sa spisima celokupnog predmeta i celokupne dokumentacije koja se odnosi na takozvanu konstutivnu sednicu i eventualno njihov odgovor na žalbu prosledi sudu, a nakon toga sud po zakonu o lokalnim izborima ima rok od 30 dana da po našoj žalbi odluči“, istakao je Stanković.

Advokat Goran Kalčević, prvi na listi koalicije „Promena u koju verujemo“, navodi da je u ovom slučaju urušen pravni poredak.

„Očekujemo da naša žalba bude usvojena, pogotovo što su probijeni svi rokovi za konstituisanje gradske skupštine“, rekao je Kalčević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com