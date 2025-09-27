Opozicija: Vlada dovela S.Makedoniju u opasnost

Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Venko Filipče oštro je danas kritikovao Vladu Severne Makedonije i situaciju u zmelji opisao kao opasnu po ekonomsku i institucionalnu stabilnost.

„Proteklih godinu i po zemlju vodi potpuno nesposobna i nedemokratska vlada, za koju mogu slobodno reći da vodi zemlju ka državnom i ekonomskom kolapsu“, rekao je Filipče na okruglom stolu u Skoplju s kolegama iz socijaldemokratskih partija iz regiona i Evropskih socijaldemokrata.

Na vlasti je od juna prošle godine koaliciona vlada konzervativne partije VMRO DPMNE Hristijana Mickoskg, albanske „Vredi“ (Vlen) i partije „Znam – Za našu Makedoniju“ gradonačelnika Kumanova Maksima Dimitrievskog.

Lider najveće opzozicione partije je ocenio da postoji potpuni zastoj u razvoju zemlje uz stalne skandale i rastuće dugove.

„Iz skandala u skandal, iz duga u dug, nikakav napredak, nikakav razvoj zemlje ni u jednom sektoru. Ogromni krediti sumnjivog porekla uzeti na netransparentan način – sedam milijardi evra duga, što ova zemlja nije videla od 1991. godine, od sticanja nezavisnosti“, rekao je Filipče.

Poseban akcenat je stavioo na krizu u sistemu bezbednosti gde je, kako je rekao, poverenje u institucije ozbiljno narušeno.

„Skandali u sferi bezbednosti, kao što je u Agenciji za nacionalnu bezbednost sa falsifikovanim diplomama, svakodnevna ubistva, zapaljena vozila u Skoplju, nebezbedne ulice. To je svakodnevica koju živimo sa VMRO-DPMNE“, rekao je Filipče.

(Beta)

