Opozicija zahteva hitnu sednicu Skupštine grada: Protiv gašenja Apoteke Beograd

Opozicioni odbornici predali su danas u Skupštini grada Beograd zahtev za održavenje hitne sednice kako bi se „sprečilo dalje gašenje“ ustanove Apoteka Beograd i time zdravlje građana prepustilo profitu i privatnim kompanijama.

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, kako se ovi odbornici rekli na konferenciji za novinare, ima pet dana da obavesti o terminu sednice koja mora da se održi u roku od 15 dana.

„Svaki građanin zna za situaciju da kad dođe u privatnu apoteku a kažu mu da lek potraži u državnoj jer ga nemaju. Zdravlje nije roba, ne sme da bude vođeno profitom. Za neke bolesti lek prave samo ‘Apoteke Beograd'“, rekla je odbornica Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović.

Upozoravajući na ponašanje vlasti, ona je navela i da bi prepuštanje zdravlja građana privatnicima dodatno otvorilo prostor za nove „korupcionaške afere“.

Takođe je istakla da su zaposleni u „Apoteci Beograd“ ostavljeni na cedilu jer nisu primili sedam plata i da je neophodno izmiriti hitno dugovanja dobavljačima, najkasnije 15. decembra, kako bi se nabavili lekovi jer su police ispražnjene.

Zaposlena u Apoteci Beograd Vera Popović je naglasila da ovaj problem traži političko rešenje ali ne i stranačko i pozvala sve stranke da se uključe u njegovo otklanjanje i dodala: „Promet lekovima ne sme biti uslovljen isključivo profitom“.

Odbornica Mi – snaga naroda, lekar Slavica Aranđelović je istakla da je lekovi nisu roba već je to strateško pitanje, kao i da „Apoteka Beograd“ imaju neke jedistvene laboratorije koje privatne nemaju.

Upozorila je da se i ovih dana kod pojedinih prostora „Apoteke Beograd“ pojavljuju neki ljudi koji ga premeravaju, kao da je već namenjen da promeni svoju svrhu i njima bude predat.

Odbornik Norodnog pokreta Srbije Nenad Baletić istakao je da je „naprednjačka vlast dovele na ivicu kliničke smrti ‘Apoteke Beograd’ sa ciljem da ovu ustanovu otera u stečaj kako bi njen prostor dobili tajkuni“.

Odbornik pokreta Kreni-promeni Nikola Stanković naglasio je da je Skupštini grada predat i zahtev da se na toj hitnoj sednici nađe i tačka o vraćanju statusa kulturnog dobra zgrade Generalštaba u Beogradu.

(Beta)

