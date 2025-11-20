Opoziciji koji poziva vojsku na neposlušnost Tramp poručio da ima smrtne kazne

Pošto su opozicione Demokrate u Kongresu SAD pozvale američke vojnike i obaveštajne agente da ne slušaju „ilegalne naredbe“ vlade predsednika SAD Donalda Trampa, on je na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal u četvrtak poručio „tim izdajnicima“ da se za „pozivanje na pobunu dobija smrtna kazna“.

Prethodno je pomoćnik šefa Kabineta Bele kuće Stiven Miler na mreži Iks objavio da „zvaničnici Demokrata ovoreno pozivaju CIA i vođe vojske da se pobune protiv vrhovnog komandanta. … Demokratska stranka je opasno radikalizovana“.

Demokratska stranka je na mreži Iks odgovorila da je „Tramp upravo tražio smrt za poslanike Demokrata. Apsolutno nečuveno!“.

Ta stranka je ranije ocenila da Tramp pribegava vojsci bez pravnog osnova radi održavanja reda u američkim gradovima zbog kriminala i radi borbe protiv šverca droge u inostranstvu, te su SAD poslednjih nedelja u dvadeset napada na brodove u Karipskom moru i na Tihom okeanu koji su navodno prevozili drogu ka SAD, ubile 83 osobe.

Šest poslanika Demokrata u oba doma Kongresa SAD koji su i sami služili u vojsci ili tajnoj službi, na mreži Iks je objavilo video s porukom vojnicima i obaveštajnim agentima: „Vi možete da odbijete ilegalna naređenja“.

Uz to su poručili da Trampova „administracija suprostavlja naše vojnike u uniformi i naše obaveštajne profesionalce američkim građanima“.

„Danas pretnje našem Ustavu ne dolaze samo iz inostranstva već i odavde“, iz SAD, rekli su ti predstavnici Demokrata, među kojima je i senator Mark Keli, bivši pripadnik Ratne mornarice i astronaut Nase, i senatorka Elisa Slotkin koja je služila za CIA u Iraku.

Ti poslanici su u saopštenju osudili „nasilnu i neobuzdanu retoriku“ Trampa i pozvali ga da povuče naređenja „pre no što neko bude ubijen“.

Ta grupa opozicionih poslanika je u četvrtak dobila podršku „više od 360“ bivših vojnih i diplomatskih zvaničnika koji su ukazali da je neposlušnost prema ilegalnim naređenjima „sama osnova kontrole koju civili vrše nad vojskom“.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk je nedavno pozvao Vašington da preispita legalnost svojih napada na brodove navodnih švercera droge i ukazao na „solidne indicije“ o „kršenju međunarodnog humanitarnog prava“ i o „vansudskim pogubljenjima“.

Ministarstvo pravde SAD je nedavno tvrdilo da su ti napadi naređeni u skladu sa zakonima o oružanim sukobima i da su prema tome to bila „zakonita naređenja“.

(Beta)

