Opoziciona političarka iz Venecuele Marija Korina Mačado dobitnica Nobelove nagrade za mir

Liderka opozicije i bivša kandidatkinja za predsednicu Venecuele Marija Korina Mačado osvojila je Nobelovu nagradu za mir, saopštio je danas Norveški Nobelov komitet.

Mačado je Nobelov komitet okarakterisao kao „ključnu i ujedinjujuću figuru u opoziciji koja je nekada bila duboko podeljena, ali je pronašla zajednički jezik u zahtevu za slobodnim izborima i vladom“, rekao je predsednik Norveškog Nobelovog komiteta Jergen Vatne Fridnes.

„Ona predstavlja nadu za drugačiju budućnost, u kojoj su osnovna prava građana zaštićena, a njihovi glasovi se čuju“, navedeno je u obrazloženju.

Mačado je bila poslanik u Skupštini Venecuele i vodila je proteste protiv predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

(Beta)

