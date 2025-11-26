Opozicione poslanice tvrde da su ih napale osobe iz šatorskog naselja ispred Skupštine

Poslanice u Skupštini Srbije Ana Jakovljević i Ana Eraković, članice stranke Narodni pokret Srbije (NPS), saopštile su večeras da ih je verbalno napala veća grupa maskiranih muškaraca iz šatorskog naselja „Ćacilend“ ispred Skupštine Srbije.

„Krenuli su kao horda ka nama i vikali ‘dođite ovamo’, neki su bili sa maskama, neki ne. Dobacivali su nam pogrdne reči, pokazivali srednji prst. Mi smo im se naposletku obratile i poručile da skinu maske. Obezbeđenje se jeste isprečilo između nas, nas su koleginice sklanjale, ali vrlo su nam se agresivno obratili“, kazala je Jakovljević za televiziju Nova.

Ocenila je da ih je iziritiralo to što su poslanici jutros sklonili prazni šator u kom je poslanik Srpske napredne stranke Ulješa Mrdić prethodnih dana štrajkovao glađu.

„Mi smo za te konstrukcije tamo zapinjali i saplitali se, ljudi su sklonili šator u kom čovek koji je tamo štrajkovao više ne boravi, očigledno ih je to iziritiralo. Svaki put kad tamo prolazimo je strašno“, rekla je Jakovljević.

Ispred ulaza u Dom Narodne skupštine u centru Beograda jutros je došlo do incidenta kada je grupa pristalica vladajuće koalicije koja boravi u šatorskom naselju nasrnula na poslanike opozicije koji su išli ka parlamentu.

(Beta)

